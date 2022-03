Frauenfelds einziger Club: Schlosskeller vor Wiedereröffnung

Clubkultur «Wollen jetzt einfach durchstarten»: Nach 735 langen Tagen Pandemiepause steht der Schlosskeller in Frauenfeld vor der Wiedereröffnung Diesen Samstag steht die erste Schlosskeller-Party auf dem Programm seit dem 8. März 2020. Der Restart nach der Pandemie heisst schlicht «Open». Im einzigen Club in Frauenfeld gibt es neu Hamburger Kultbier zu trinken. Und für ein wenig Privatsphäre kann man sich vorab ein Wohnzimmer reservieren. Mathias Frei 11.03.2022, 05.05 Uhr

Vorfreude: Markus Ritzinger, Robin Stübi und Marc Peitler im noch leeren Schlosskeller. Bild: Reto Martin

Die Garderobe ist leer. Die letzte Party riecht man nicht mehr, kein Bier, Schweiss und Parfüm. Aber schon bald kehrt das zurück. Diesen Samstag respektive in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht öffnet der Schlosskeller wieder seine Tore. Die Pandemiepause dauerte lange, ziemlich genau zwei Jahre. Am 8. März 2020 war der Schlosskeller, Frauenfelds einziger Club, in dem man bis zum Morgengrauen tanzen kann, letztmals offen. Am Samstag werden seither 105 Wochen vergangen sein oder 735 Tage. Eine verdammt lange Zeit ohne «Schlöse».

Die Spiegelkugel im Gegenlicht. Bild: Reto Martin

«Es war eine extreme Zeit.»

Das sagt Markus Ritzinger. Er ist Geschäftsführer der 2B-Visions AG, die nebst dem Club hinter dem Schlosskino unter anderem auch das «Firehouse» in Weinfelden betreibt. Marc Peitler ist mit Robin Stübi zusammen Event-Verantwortlicher bei 2B-Visions. Nicht erst seit dem vom Bund Mitte Februar angekündigten Ende der Coronaschutzmassnahmen hätten viele Stammgäste gefragt, wann der Schlosskeller endlich wieder öffne.

Der erste Abend steht unter dem schlichten Motto «Open»

Nun steht fest: Samstag, 12. März. Der Abend heisst schlicht «Open». Ein spezieller Abend für Ritzinger, Peitler und Stübi, obwohl im Partnerclub «Firehouse» bereits zwei Partys stattgefunden haben – die sehr gut besucht waren. Die Leute «plangen» darauf, endlich wieder ausgelassen zu sein, «durekheie». Endlich wieder eng tanzen, schwitzen, flirten, einfach eine gute Zeit haben. Wie Peitler sagt, werde es sicher kein normaler Abend.

«Wir warten mit einigen Überraschungen auf. Verraten wird aber noch nichts.»

Soundmässig ist man zum Restart mit Charthits bestens bedient. «Musik, die bei allen ankommt», sagt Peitler. Der DJ sei auch immer offen für Musikwünsche. Neu ist der Schlosskeller jeden Samstag ab Mitternacht mit Sound im Open-Format geöffnet. Da muss man nicht überlegen, was läuft.

Dagegen gibt es neu nur noch jeden zweiten Freitag Veranstaltungen, die erste Freitagsparty ist am 18. März: «2000s Just & Only – We Are Back!». Dann läuft das Beste aus den Nullerjahren, auch mit angepasster Getränkekarte. Am Freitag ist Türöffnung jeweils schon um 23 Uhr. Stübi spricht von speziellen Themen- und Mottopartys.

Wohnzimmer für ein wenig Privatsphäre Die Betreiber haben auch den tiefer liegenden Kellerbereich aufgefrischt, wo sich das Fumoir und die sanitären Anlagen befinden. Neu gibt es dort eine Art Lounge, die von Gruppen reserviert werden kann: das sogenannte Wohnzimmer. Der abgetrennte Raum, wo man auch rauchen darf, ist mit schönen Tapeten und Möbeln im Shabby-Chic-Stil ausgestattet. Das Wohnzimmer kann gemäss dem Event-Verantwortlichen Robin Stübi im Voraus «auf Anfrage» reserviert werden. Er sagt: «Das Wohnzimmer soll etwas Exklusives sein.» Es wird deshalb nur geöffnet, wenn eine Vorab-Reservation vorhanden ist. (ma) Reservation: info@schlosskeller-club.ch

Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen

200 Leute auf einmal haben im Schlosskeller Platz. Die Betreiber empfehlen frühzeitiges Erscheinen, also am besten kurz nach Mitternacht. Denn sonst bestehe die Gefahr, dass man auf den Einlass warten muss, wenn die Kapazitätsgrenze schon erreicht ist. Ritzinger, Peitler und Stübi freuen sich sehr, die vielen Stammgäste endlich wieder begrüssen zu dürfen. Und sie hoffen auch auf neue Gesichter. «Das waren für uns zwei verlorene Jahre. Nun gilt es zwei neue Jahrgänge nachzuziehen.» Wer vor zwei Jahren 18 war, ist nun 20 und hat den «Schlöse» noch nie von innen gesehen. Auch in Sachen Erscheinungsbild des Clubs ist etwas gegangen. Ritzinger sagt:

Neue Deko: «Der Kuss» von Gustav Klimt als Wandbild. Bild: Reto Martin

«Wir haben den Schlosskeller allgemein auf Vordermann gebracht und aufgefrischt. Schön darf es aber auch weiterhin nicht sein. Denn es ist ja ein Keller.»

So gibt es ein neues Wandbild: «Der Kuss» des bekannten Wiener Malers Gustav Klimt. Die metallenen Lüftungsrohre sind neu ausgeleuchtet. Das soll dem Club mehr Industrial-Chic geben. Zudem ist ein neues Bier im Angebot: Urtyp des Hamburger Kultbiers Astra.

Für den Neuanfang personell ausgebaut

Leere Kleiderbügel an der Garderobe. Bild: Reto Martin

Für Ritzinger war es wichtig, das ganze 2B-Visions-Team gut durch die Krise zu bringen. Das sei gelungen. Denn man habe die Gastronomie zumindest immer wieder im eingeschränkten Rahmen anbieten können. 2B-Visions hat vielmehr personell sogar ausgebaut. So ist Robin Stübi erst in der Pandemie zur Firma gestossen. Ritzinger sagt:

«Jetzt wollen wir einfach durchstarten.»

Der Töggelikasten. Bild: Reto Martin