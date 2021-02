CLUBKULTUR IM LOCKDOWN «Dieser Stillstand tut weh»: Die Nacht durchtanzen und dazu ein wenig Exzess – das gab es im Schlosskeller in Frauenfeld letztmals vor 338 Tagen Der Schlosskeller ist leer. Der Club am Frauenfelder Schlossfelsen eignet sich schlecht für Social Distancing. Betreiber Markus Ritzinger mag darüber nicht klagen. Was er aber bedauert, ist die Ungewissheit. Er hofft auf Herbst 2021 oder wenigstens auf den Winter. Ob es aber jemals wieder so sein wird wie vor Corona, das weiss er nicht. Mathias Frei 09.02.2021, 04.30 Uhr

Der Schlosskeller war zuletzt am 8. März 2020 offen. Diese Jacken sind Überbleibsel der letzten unbekümmerten Partys vor der Pandemie.

Bild: Andrea Stalder

Dieser Moment, wenn die Vögel zwitschern. Samstag- oder Sonntagmorgen. Die Nacht ist rum. Im Kopf läuft die Chilbi noch. Unklar, ob das Herz so pumpt oder der Beat nachhallt. Das passierte einem auch im Schlosskeller, im Schlöse. Aber dann war fertig lustig.

Die Coronapandemie ist eine Spassbremse par excellence. Tanzen und trinken in Clubs, das ist der Gegenentwurf zu Social Distancing. Der Club als geschützte Werkstatt für den kleinen Exzess funktioniert derzeit nicht. Ob es jemals wieder so sein wird wie vor der Pandemie: Wer weiss das schon?

«Am 8. März 2020 war der Schlosskeller letztmals offen.»

Markus Ritzinger sagt das. Er ist Geschäftsführer der 2B-Visions AG, die nebst dem Club hinter dem Frauenfelder Schlosskino unter anderem das Firehouse in Weinfelden betreibt. Der 8. März 2020 war ein Samstag. 338 Tage sind seither vergangen.

Angewiesen auf das Feiern

Markus Ritzinger, Geschäftsführer 2B-Visions AG.

Bild: Kevin Roth, Andrea Stalder

Die junge Frau Mitte zwanzig heisst Ida. Mit weinerlicher Stimme spricht sie in die Kamera des ZDF-Heute-Journals. Berlin-Friedrichshain, Ende Oktober 2020. «Ich war jetzt seit März nicht mehr feiern.» Vorher sei sie dreimal die Woche ausgegangen, sagt Ida.

«Das ist schon traurig.»

Denn sie brauche das eigentlich, sie sei darauf angewiesen. Darauf zu verzichten, «das geht mir ziemlich ab». So viele würden das krass vermissen. Berliner Clubkultur am Ende. Und Ida ist das Gesicht dieses Niedergangs. Nach dem Fernsehbeitrag nimmt der Shitstorm gegen die junge Frau seinen Lauf. «Was für Probleme, während andere sterben», kritisieren die einen. Aber es gibt auch die anderen, die Idas Gefühlszustand nachvollziehen können. Feiern gehen, tanzen, saufen: Ist das lebenswichtig? Nein, wohl nicht. Aber wichtig ist das sicher.

Zwei Dutzend Jacken als Überbleibsel

«Garderobe unbewacht» steht da auf dem Schild. Und darunter: «Wenn dir deine Kutte etwas wert ist, gib sie an der Bar ab.» In Grossbuchstaben. Ein Kleidungsstück kostet zwei Franken. Das heisst: etwa 50 Franken für die zwei Dutzend Jacken, die nun noch an der unbewachten Garderobe hängen. Sie hängen nicht erst seit dem 8. März 2020 da, sondern sind Überbleibsel von Nächten, die wohl noch einiges länger zurückliegen. Man fragt sich, wie man in einer eisigen Winternacht ohne Jacke nach Hause geht. Nicht fragen, könnte einem selber vielleicht passieren, denkt man sich. Markus Ritzinger sagt:

«Wer eine Jacke vermisst, darf sich gerne bei uns melden. Das kannst du so schreiben.»

Die Jacken sind sinnbildlich. Für was auch immer. Ida hätte ihre Jacken auch hier vergessen können. Sie wirkt im Beitrag im ZDF ein wenig verpeilt.

Nicht ideal für Social-Distancing-Clubbing

Der leere Schlosskeller. Bild: Andrea Stalder

Im Sommer durften Clubs und Diskotheken in der Schweiz unter gewissen Voraussetzungen wieder öffnen. Aber der Schlöse ist sowieso schon klein und eng. Markus Ritzinger sagt: «Wir haben uns Gedanken gemacht, uns aber dagegen entschieden. Die Räumlichkeiten sind für Social-Distancing-Clubbing nicht ideal.»

Zudem hätte sich der Aufwand bei zu wenigen Gästen gar nicht mehr gelohnt. Das Firehouse dagegen habe man gut nutzen können als zusätzliche Räumlichkeiten für die dazugehörigen Gastronomiebetriebe.

Markus Ritzinger ist heute 49 Jahre alt. 2002 übernahm er mit der 2B-Visions AG die Pianobar. «Der Grundgedanke beim Schlosskeller war, Nachwuchs heranzuziehen für die Pianobar.» Im Jahr 2010 erhielt Ritzinger für den Schlöse die Bewilligung für regelmässige Verlängerungen bis 4 Uhr. So nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Seither hatte der Schlosskeller freitags und samstags immer bis 4 Uhr offen. Auch die warme Jahreszeit funktionierte immer besser. Sobald es in der US-Mex-Gartenbeiz und in der dazugehörigen Lounge am Murgufer kühl wurde, öffnete der Schlöse.

«Nehmen alle Mitarbeiter durch die Krise mit»

Vor der Pandemie liefen die Betriebe der 2B-Visions AG gut, auch der vergangene Sommer war nicht schlecht, wie Ritzinger sagt. «Unser Vorteil ist, dass wir diversifiziert sind, dass wir eben nicht nur Clubs betreiben.» Seit dem ersten Lockdown sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet. «Wir haben von Anfang an gesagt: Wir nehmen unsere Leute durch die Krise mit und wollen mit ihnen in Zukunft wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.» Trotzdem: Hohe Fixkosten wie Miete, Versicherungen oder Serviceabos bleiben. Ritzinger arbeitete in jüngeren Jahren selber auch an der Front. Mittlerweile schaut er in den 2B-Visions-Betrieben regelmässig rein.

«Dieser Stillstand tut schon weh.»

Es sei vor allem diese ungewisse Perspektive, sagt Ritzinger. Man hoffe, kommenden Herbst oder spätestens im Winter wieder Gäste begrüssen zu dürfen. «Aber wer weiss das schon?» In Zürich werden Clubs vom Kanton unterstützt. Sie gehören zum Kulturleben dazu. Nachtkultur. Derweil im Thurgau Clubs explizit ausgeschlossen sind von den Covid-19-Unterstützungsmassnahmen der Kulturförderung. Frauenfeld ist halt eben nicht Zürich.

