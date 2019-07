«Clowns & Kalorien» startet von Wagenhausen aus in die neue Tournee: «Manche Kostüme sind ‹Miststücke›»

Nach knapp fünf Monaten hat das Verzehrtheater «Clowns & Kalorien» gestern Montag sein Winterquartier in Wagenhausen verlassen. Am 23. August wird in Neuhausen am Rheinfall Premiere gefeiert. Zusätzlich wird das 20-Jahr-Jubiläum begangen. Direktorin Marion Gasser erzählt, welche Vorbereitungen noch anstehen und worauf sich das Publikum freuen darf.