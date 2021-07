Der Frauenfelder Lehrer und Politiker Christoph Keller ist tot

Hinschied Der Frauenfelder Oberstufenlehrer und SVP-Stadtparlamentarier Christoph Keller ist verstorben Keller wurde 61 Jahre alt. Seit 1984 wirkte er als Lehrer bei der Frauenfelder Oberstufengemeinde. Dem Gemeinderat gehörte er seit 16 Jahren an. Seine Meinung war über die Parteigrenzen hinaus geachtet. Mathias Frei 08.07.2021, 04.25 Uhr

Christoph Keller, Gemeinderat und Oberstufenlehrer (17.April 1960 bis 1.Juli 2021). Bild: PD

Der Stadtparlamentarier und Oberstufenlehrer Christoph Keller ist am 1.Juli im Alter von 61 Jahren gestorben. Dies ist mehreren Todesanzeigen in der Mittwochsausgabe der TZ zu entnehmen. Keller, verheiratet und Vater von zwei Kindern, arbeitete seit 1984 bei der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld. Zuerst unterrichtete er in der Schulanlage Auen, ab 2004 wirkte er als geschätzter und engagierter Lehrer im Oberstufenzentrum Ost in Felben-Wellhausen. Keller war seit dem Jahr 2005 für die SVP Mitglied des Frauenfelder Gemeinderats, wo er stets aktiv politisierte. Seine Meinung war über die Parteigrenzen hinaus geachtet. Von 2011 bis 2015 präsidierte er die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Gesellschaft und Sicherheit, danach war er Mitglied der GPK Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen. Von 2010 bis 2019 wirkte er zudem als Mitglied in der Fürsorgebehörde.