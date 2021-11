Musikalisches Jubilarenständli in Hüttwilen für Ü-80er

Chorkonzert Ökumenischer Kirchenchor Hüttwilen-Herdern feiert beim diesjährigen Jubilarenständli mehrere Jahrgänge Wer älter war als 80 Jahre, war kürzlich in den Singsaal der Primarschule Hüttwilen eingeladen. Die Jubilarinnen und Jubilaren liessen sich gesanglich feiern. Dazu gab es auch feine Backwaren, und es wurde der Austausch unter Gleichaltrigen gepflegt. 04.11.2021, 16.30 Uhr

Chorvertreterinnen mit den Jubilarinnen und Jubilaren. Bild: PD

Nach einjähriger Pause war das Jubilarenständli des ökumenischen Kirchenchors Hüttwilen-Herdern besonders gut besucht. Einerseits galt es kürzlich, auch den Jahrgang 1940 nachzufeiern. Andererseits schätzten viele die neue Möglichkeit des Zusammenseins mit 3G-Regel. Mit «Bunt sind schon die Wälder» eröffnete der Kirchenchor unter der Leitung von Dirigentin Yvonne Brühwiler das Ständchen. Einige Seniorinnen und Senioren sangen spontan gleich mit. Auch die übrigen volkstümlichen Lieder kannten die geladenen 14 Gäste und ihre Angehörigen sehr wohl, waren doch unter ihnen drei langjährige ehemalige Chormitglieder.

«Lachen ist die beste Medizin.»

Das betonte Präsidentin Jasmin Hanselmann in ihrer Ansprache im Singsaal der Primarschule Hüttwilen, wo der Kirchenchor jeweils am Dienstagabend probt. Nach einer Geschichte, die zum Schmunzeln anregte, erhielten die Ü80er und Ü85er einen Blumen- oder Schoko-Gruss. Im zweiten Teil liessen die Sängerinnen und Sänger klassische Lieder aus ihrem Repertoire hören, darunter das moderne Arrangement «Cantate Domino» mit lateinischen und englischen Textzeilen. Die Dirigentin begleitete dazu am Flügel. Danach galt es, die Backwaren am Buffet zu kosten und sich endlich wieder einmal mit Gleichaltrigen auszutauschen. (red)