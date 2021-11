Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in der Komturei Tobel

Advent Chnoblibrot, Glühwein und Karussell: Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt Tobel lockte viel Volk auf das Komturei-Areal Viel Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten gab es am Samstag und Sonntag am Weihnachtsmarkt in der historischen Klosteranlage zu sehen, kaufen und verkosten. Maya Heizmann 21.11.2021, 16.55 Uhr

Maya Mussilier verkauft am Weihnachtsmarkt Tobel unter dem Label Hapu-Design Finger- und Handpuppen. Bild: Maya Heizmann

Das Bild könnte aus einem Kinderbilderbuch stammen: der Lichterglanz in der Komturei. Am Wochenende hiess es: Bummeln, staunen und geniessen. Marktstände mit Kunsthandwerk, Kerzenziehen, der Samichlaus zu Besuch oder das Gratis-Kinderkarussell: All das verlieh dem Weihnachtsmarkt Tobel ein besonderes Flair. Die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen.