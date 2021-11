Fahrdienst des Frauenvereins Steckborn feiert 40-Jahr-Jubiläum

Charity Ehrenamtlich auf Achse: Fahrdienst des Gemeinnützigen Frauenvereins Steckborn fuhr in zehn Jahren neun Mal um die Welt Der Rotkreuz-Fahrdienst des Gemeinnützigen Frauenvereins Steckborn feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Die Zahlen mit Fahr- und Wartezeiten sind beeindruckend. Nebst Dankesworten gab es für die Geehrten Geschenke und Blumen. Margrith Pfister-Kübler 02.11.2021, 11.30 Uhr

Co-Präsidentin Vreni Strasser zeigt stolz die Ehrenurkunde für Werner Pletscher, der seit Juni 2013 bis heute im Einsatz für den Rotkreuz-Fahrdienst Steckborn 1,7 mal um die Welt fuhr. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Ein grosses Merci für Ihre Bereitschaft, Zeit und das Engagement im Fahrdienst, zum Wohl von Steckborn und den Menschen hier», sagte Vreni Strasser, Co-Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Steckborn zur Begrüssung des 40-Jahr-Jubiläums des Rotkreuz-Fahrdiensts. Gefeiert wurde am vergangenen Donnerstag im Arenenberg mit einem Zmittag. Das stetige Wachstum des Fahrdienstes beweise eindrücklich, dass dieser nicht mehr wegzudenken sei:

«Dieser Dienst ist ein echtes Bedürfnis und für viele ein Stück Selbstständigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit.»

Im Vordergrund des Anlasses stand das grosse Dankesagen an all die Fahrerinnen und Fahrer und die Leitungsteams sowie einige Ehemalige, die sich um den Fahrdienst verdient gemacht haben. Der Rotkreuz-Fahrdienst wird vollständig von freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern bestritten. Die Zeit wird ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Die Kilometerentschädigung für das Auto beträgt 70 Rappen pro Kilometer und wird direkt vom Fahrgast bezahlt. Versicherung, Anmeldung und weitere Details werden vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Thurgau geregelt.

Unterstützung nach Einbruch durch Corona

«Auch in diesen schwierigen Coronazeiten halten wir durch», sagte Strasser und ergänzte: «2020 kam der Einbruch durch Corona. Schlagartig durften alle pensionierten Fahrer nicht mehr eingesetzt werden. Zum Glück haben sich kurzfristig Menschen bereit erklärt, einzuspringen, die vorübergehend nicht arbeiten konnten.» Strasser zeigte die wichtigsten Eckdaten auf: 1981 erfolgte die Gründung durch den Gemeinnützigen Frauenverein und die Katholische Frauengemeinschaft Steckborn.

Während fünf Jahren wurden die Einsätze von Brigitte Honzal vermittelt. Ab 1986 übernahm Marina Ulmer für 25 Jahre die Leitung, unterstützt von Ernst Ulmer. Von 2011 bis 2021 leitete Yvonne Ferkel unterstützt durch Jörg Ferkel die Einsätze. 2017 folgte der Wechsel ins digitale Zeitalter, und ab da war im wöchentlichen Wechsel ein Vierer-Team verantwortlich.

Es kommt nicht selten vor, dass so viele Freiwillige geehrt werden können. Doch für die Steckborner gilt diese Qualifikation. Die Fahrten werden derzeit von einem Vierer-Team im wöchentlichen Wechsel koordiniert. Derzeit sind 16 bis 20 Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz.

Die Fahrdienstleute während der 40-Jahr-Feier im Arenenberg. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Eine fast andächtige Stille herrschte im Saal, als Co-Präsidentin Vreni Strasser die einzelnen Würdigungen zelebrierte. «Werner Pletscher hat sich unglaublich verdient gemacht für den Fahrdienst Steckborn», sagte sie. Der herzliche Applaus für Pletscher, der krankheitshalber nicht anwesend war, drang sicher bis zu dessen Ohren durch.

Pletscher war 1794 Stunden unterwegs und ist 68'163 Kilometer gefahren, was einer Fahrt von 1,7 Mal um die Welt entspricht. Dazu kamen 1080 Stunden Wartezeit, das sind umgerechnet 598 Arbeitstage Fahrt, 135 Arbeitstage Wartezeit, alles in der Zeit vom Juni 2013 bis September 2021 mit 1836 Fahrgästen. Gesamthaft wurden seit dem Jahr 2011 rund 363'000 Kilometer gefahren, also rund neun Mal um den Erdball.

Aufruf für neue Fahrerinnen und Fahrer

Für die diversen Geehrten gab es Geschenke und Blumen. Lob für die Steckborner gab es auch von Elfie Ehret, Leiterin Fahrdienst des SRK Thurgau. Sie ermunterte dazu, Weiterbildungen zu nutzen. Strasser sagte: «Wir suchen erneut dringend Fahrerinnen oder Fahrer.»