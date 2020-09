C-Anhänger verlieren den Glauben nicht: Thurgauer CVP-Kantonsräte durchkreuzen Gerhard Pfisters Pläne

Vor dem Beginn der parteiinternen Urabstimmung zur der Namensfrage bekennen Thurgauer CVP-Politiker Farbe. Wie eine exklusive Auswertung zeigt, ist eine Mehrheit der CVP-Grossratsfraktion für einen neuen Namen zu haben. Im Kanton St.Gallen wird der Name«Die Mitte» begrüsst, in der CVP-Hochburg Innerrhoden hingegen ist das C sakrosankt. Sebastian Keller und Noemi Heule 19.09.2020, 05.00 Uhr

Rund 80000 CVP-Mitglieder erhalten nächste Woche Post. Der Inhalt treibt viele schon um, bevor sie das Couvert geöffnet haben. Denn: Das Präsidium der CVP Schweiz will sich von der Basis den Segen für einen neuen Namen holen – per Urabstimmung, der ersten in der Parteigeschichte. Die Christlichdemokratische Volkspartei soll in «Die Mitte» umgetauft werden.

Nimmt man die Thurgauer Kantonsrätinnen und Kantonsräte als Gradmesser, hat der Namenswechsel Chancen. Diese Zeitung hat noch nicht veröffentlichte Testimonials von 17 der 18 Kantonsräten ausgewertet. Resultat: Zehn befürworten einen neuen Namen – oder stehen ihm nicht im Weg. Einige schütteln bei «Die Mitte» den Kopf.

Doch die C-Anhänger – sechs Kantonsräte – sind lauter und treten aktiv öffentlich in Erscheinung. Eine Kerngruppe ist im Hinterthurgau zu verorten. Zufall ist das nicht: Der Bezirk ist die CVP-Hochburg im Kanton: Bei den Grossratswahlen 2020 war der Wähleranteil mit 24 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Bezirk Frauenfeld.

Im C wohnt ein Wertekanon

«Ich fürchte um unseren Wähleranteil», sagt Peter Bühler. Der Kantonsrat aus Ettenhausen hält das C hoch, zusammen mit Kantonsrat Josef Gemperle (Fischingen). Beide posierten kürzlich für eine Gratiszeitung – vor der reformierten Kirche Sitzberg. Bühler betont: «Für mich ist das C eine Grundeinstellung.» Aus dieser leite er sein gesamtes Wirken ab.

Im Wort «Christlich» stecke ein ganzer Wertekanon: Menschlichkeit, Solidarität, Verantwortung.

«Es wäre marketingtechnisch stupid, das C rauszuwerfen.»

Zudem fühlen sich unter dem C-Dach der linke wie der rechte Flügel der Partei heimisch. Bühler ist überzeugt, dass eine Abkehr vom C die Stammwählerschaft vor den Kopf stossen würde. «Ich sehe das Risiko bei 70 Prozent und die Chancen nur bei 30 Prozent.»

Den Reformbedarf der Partei verneint er nicht. «Das C ist nicht das Problem; das Problem ist, dass wir keine klaren Ansagen zu gesellschaftlichen Tendenzen machen.» Er illustriert es so: Die CVP sei zwar «ziemlich grün», aber das dringe zu wenig durch.

Kirchennähe als Nachteil

Die Befürworter des neuen Namens sehen es eher emotionslos, man könnte sagen: aus einer pragmatischen Notwendigkeit heraus. Sabina Peter Köstli, Kantonsrätin aus Ettenhausen, sagt: «Ich könnte mir eine Namensänderung sehr gut vorstellen.» Auch wenn sie bekennt, mit «Die Mitte» nicht glücklich zu sein. «Das ist eine Worthülse.»

Sie hätte sich «Zentrumspartei» vorstellen können – doch steht diese Bezeichnung nicht zur Auswahl. Der Abschied vom C könne für die Partei aber auch eine Chance sein. Denn die Banden – gefühlt oder tatsächlich – zur Kirche seien ab und zu eine Belastung:

«Wenn in der Kirche etwas schlecht läuft, heisst es: Was habt ihr wieder gemacht.»

Persönlich hänge sie nicht derart am heutigen Namen: «Die christlichen Werte stehen für mich im Mittelpunkt, sie müssen jedoch nicht unbedingt mit einem C zum Ausdruck gebracht werden.»

Kantonale Parteileitung hat keine Haltung

Paul Rutishauser präsidiert die CVP Thurgau. Er sagt, die Parteileitung habe als Gremium keine Meinung gefasst. Zuerst warte man die Urabstimmung ab. «Innert fünf Jahren müssen wir uns entscheiden.» Es stehe der Kantonalpartei frei, den Namen CVP zu behalten oder ihn mit «Die Mitte» anzureichern. Entscheiden müsse wohl die Delegiertenversammlung. Persönlich hält er sich bedeckt:«Ich sehe in beiden Varianten Vorteile», sagt er und fügt dann doch an:

«Ich sehe aber auch keinen Nachteil im C.»

Carmen Haag ist eines der bekanntesten Gesichter der CVP im Thurgau – und beliebt: Die Regierungsrätin holte bei der Gesamterneuerungswahl am meisten Stimmen. Auf Anfrage will sie sich nicht zur C-Frage äussern. Doch einen Satz aus dem noch nicht veröffentlichten Testimonial gibt sie frei:

«Braucht es in der Schweiz tatsächlich keine Partei mehr, die sich den christlichen Grundwerten so verpflichtet fühlt, dass sie sie im Namen trägt?»

Ein neuer Parteiname punktet in St.Gallen

Die Mehrheit der CVP-Mitglieder im Kanton St. Gallen befürwortet eine Namensänderung. Regionale Differenzen liessen sich vor der Urabstimmung keine festmachen, sagt Parteipräsident Patrick Dürr. Anfang Oktober steht zudem ein nationaler Informationsanlass an, wo sich auch die regionalen Parteivertreter zur Namensfrage äussern.

Er selbst lässt sich nicht in die Karten blicken. Nur so viel: «Einer Diskussion stehe ich offen gegenüber.» Letztlich sei das Parteiprogramm entscheidend und nicht der Name. Und:

«Damit unsere Politik weiterhin Gewicht hat, müssen wir neue Wählerinnen und Wähler dazugewinnen.»

Die Partei brauche deshalb eine Antwort auf jene Wähler, die zwar Politik und Werte teilten, die Partei jedoch wegen des «C» im Namen nicht wählten.

Innerrhoden hält am «C» fest

In den beiden Appenzell könnte die Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein. Die CVP-Hochburg Innerrhoden, wo die Partei über 60 Prozent der Stimmen auf sich vereint, hält am «C» fest. Vor zwei Jahren entschied die Partei einstimmig, dass daran nicht gerüttelt werden soll. Das «C» gehöre zur Identität, die Religion sei Teil des politischen Lebens, sagte Parteipräsident Stefan Ledergerber gegenüber dieser Zeitung.

Anders im freisinnig geprägten Ausserrhoden, wo die CVP mit 4,4 Wähleranteil eine Statistenrolle hat. Parteipräsidentin Claudia Frischknecht führt dies auch auf den Namen zurück. Sie zeigt sich überzeugt, dass ein Namenswechsel das Potenzial der Partei im Kanton erhöhen würde, schliesslich werde das «C» im reformierten Kanton mit Katholizismus gleichgesetzt.