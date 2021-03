Bussnang Einzigartig: René Fontana ist der einzige im Thurgau, der schwarze Schwäne hält In seinem Zoo in Bussnang hält René Fontana australische Trauerschwäne. Erst kürzlich wurde am Bodensee einer gesichtet. Aus Bussnang ist dieser aber nicht entwischt. Die Haltung erfordert eine Bewilligung vom Kanton. Deborah Hugentobler 11.03.2021, 04.30 Uhr

Das Trauerschwan-Paar im Bussnanger Mini-Zoo. Bild: Donato Caspari (Bussnang, 8. März 2021)

Mit seinem schwarzen Gefieder und dem leuchtend roten Schnabel erregte der Trauerschwan auf dem Bodensee bei Rorschach im Februar ganz schön Aufsehen. Denn der Schwarzschwan oder auch Trauerschwan genannt, ist in Australien beheimatet und in der Schweiz nur selten anzutreffen.

Die Frage kam auf: Woher kommt das Tier? Ist es irgendwo ausgebrochen? Aus dem Thurgau, das haben Nachfragen ergeben, ist das Tier nicht entwischt. Denn hier gibt es nur eine Person, die diese Tiere halten darf.

Seit zwanzig Jahren findet der australische Exot in Bussnang ein Zuhause. Als einziger im Thurgau haltet René Fontana Trauerschwäne in seinem Mini-Zoo beim Ganggelisteg. Inzwischen sei es bereits das dritte Paar, dass in seinem Teich schwimmt. «Lange hatten wir weisse Schwäne. Als diese altershalber gestorben sind, entschieden wir uns für schwarze», sagt Fontana.

«Trauerschwäne sind speziell und nicht üblich in unseren Breitengraden, andere Schwäne kann man am Bodensee bewundern.»

Die Haltung der schwarzen Schwäne sei problemlos. «Wie andere Wasservögel brauchen sie genug Futter und ein abgesichertes Gehege mit genügend Platz», sagt der Tierliebhaber.

Küken waren nur schwer zu platzieren

Öfters seien Küken geschlüpft. Doch, da diese nur schwer zu platzieren sind, werden die Eier heuer bereits frühzeitig weggenommen. «In Vergangenheit haben wir die Jungen jeweils in Zoos oder Tierpärken abgegeben. Privatpersonen erfüllen kaum die Bedingungen für eine Haltung», sagt Fontana.

Die Haltung der australischen Trauerschwäne erfordert eine Bewilligung durch den Kanton. Bild: Donato Caspari

Bewilligung ist erforderlich

Wer in der Schweiz Trauerschwäne halten will, braucht eine Bewilligung des Kantons. Eine solche werde jedoch äusserst selten erteilt. «Die Bewilligung soll in erster Linie verhindern, dass Schwarzschwäne aus der Haltung entweichen und sich ausbreiten», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau.

Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Der Trauerschwan gehöre nicht zur einheimischen Artenvielfalt und stelle eine Konkurrenz zu ansässigen Vögeln dar. Trotzdem werde der Australier ab und zu auch im Thurgau in freier Wildbahn gesichtet. Dies sei jedoch relativ selten. Alle zwei bis drei Jahre werden Trauerschwäne am Bodensee beobachtet. Zu Letzt sei im Dezember vergangenen Jahres im Raum Egnach ein Schwarzschwan gesehen worden.

«Woher die Vögel kommen, kann man meist nicht nachverfolgen.»

Mehrere Tiere haben ihr Zuhause im Bussnanger Zoo

Aus dem Bussliger Mini-Zoo sei noch nie ein Trauerschwan entkommen. «Sie benötigen rund 40 bis 50 Meter als Startbahn, die sie auf dem Wasser laufen, bis sie abheben. So lang ist unser Teich nicht», sagt Fontana. Nebst Trauerschwänen und weiteren Wasservögeln besitzt der Bussliger auch andere Tiere.

So finden sich in sonstigen Gehegen Alpakas, Kängurus oder Papageien. Der Zoo bedeute einen enormen Aufwand. Ein Teilzeitangestellter kümmere sich um die Tiere. Der Anfang des Mini-Zoos gehe mehrere Jahrzehnte zurück. «Mein Vater hat vor über 50 Jahren aus Liebe zu den Tieren begonnen, den Zoo zu errichten», sagt Fontana. 2006 habe schliesslich er den Zoo übernommen. «Ich habe nicht vor, den Zoo weiter auszubauen. Unsere Philosophie lautet: weniger Tiere, mehr Platz», sagt René Fontana.