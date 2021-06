"Holzers Peepshow" in Frauenfeld: Kein schlichter Heimatschwank

Freilichttheater Busenblitzer in den Bergen: Das Theater des Kantons Zürich zeigte in Frauenfeld mit «Holzers Peepshow» keinen schlichten Heimatschwank 140 Kulturinteressierte waren am Samstagabend auf dem Konviktplatz zugegen. Unter freiem Himmel war auf Einladung der Stadt und des Theatervereins ein nicht nur humoristisches Stück zu sehen. Christine Luley 14.06.2021, 05.20 Uhr

Eine Szene aus dem Stück. Bild: Reto Martin

Langsam kehrt das kulturelle Leben wieder zurück. Die Stadt Frauenfeld und der Theaterverein haben am Samstagabend zu «Holzers Peepshow» von Markus Köbeli eingeladen. Das Bühnenbild auf dem Konviktplatz zeigt eine auf heimelig getrimmte Stube. Die Bauernfamilie Holzer lebt in Kleinseelen, in den Bergen. Vom Band dudelt Ländlermusik.

Doch der Haussegen hängt schief. Frau Holzer, Katharina von Bock, und ihr Mann, gespielt von Nils Torpus, haben sich entfremdet. Von ihrem eigenen Leben ist nicht viel geblieben. Die beiden erwachsenen Kinder, gespielt von Anja Rüegg und Michael von Burg, zeigen wenig Freude am Landleben. Im Stall steht nur noch eine Kuh. Der Vater hat durch die Modernisierung der Skilifte seinen Nebenverdienst verloren.

«Ich bin Bauer, und jetzt weiss ich nicht mehr, was ich sagen soll, wenn mich einer fragt.»

Grossvater ist nicht so senil, wie er wirkt

Sohn Hans findet, dass man sich der neuen Zeit anpassen muss. Sieht in den Touristen eine Einnahmequelle. Holzers richten eine Peepshow ein. Bei Münzeinwurf öffnet sich der rotkarierte Vorhang und gibt Einblick in das Leben:

«Wie es ist, wenn es noch so ist, wie es ist.»

Christof Stillhard, Leiter des Amtes für Kultur der Stadt Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Grossvater Hans senior sitzt im Rollstuhl, die Familienmitglieder behandeln ihn wie eine Requisite. Stefan Lahr spielt die Rolle des hinfälligen 90-jährigen meisterhaft. 80 Minuten darf der Schauspieler nur Gebrabbel von sich geben. Dass er noch klar im Oberstübchen ist, zeigt sich am Schluss. An der Fassade nagt der Wurm.

Die Familienmitglieder haben nichts Gescheites zu tun, darum müssen erfundene Szenen her. Ein wenig mehr Action darf es schon sein. Die Dialoge werden immer absurder. Das Lachen bleibt im Halse stecken.

In Zürich gab es 1989 noch Stützli-Sex

Eine Szene aus dem Stück. Bild: Reto Martin

Das Geld fliesst. Wünsche kommen auf. «Eine Kawasaki das wär’s», findet Sohn Hans. «Du könntest dich weiterbilden», antwortet die Mutter. Die philosophierende Tochter Anna öffnet das Dirndl und lässt den Busen blitzen. Die Stube mutiert zur Peepshow. Was gemäss Duden bedeutet: «Auf sexuelle Stimulation zielendes Sich-zur-Schau-Stellen einer nackten, besonders einer weiblichen Person, die gegen Geldeinwurf durch das Guckfenster einer Kabine betrachtet werden kann». 1989 bei der Uraufführung des Stückes kamen Peepshows langsam aus der Mode. In Zürich gab es Stützli-Sex. Der Kunde warf in einer Kabine einen Franken ein. Der hochgehende Rollladen gab den Blick für 30 Sekunden auf eine nackte Frau frei. Doch so weit kommt es auf der Freilichtbühne nicht. Am 91. Geburtstag des Grossvaters werden die Zuschauer, Frauen sind mitgemeint, beinahe zum idyllischen Anfang zurückgeführt. Das Publikum klatscht. Nach der Vorführung sagt Katharina von Bock:

«Die Anzahl Leute hat einen Einfluss auf die Schauspieler. Man merkt es an der Reaktion.»

An der Premiere des Stückes im Mai durften nur 50 Besucher zuschauen. Jetzt in Frauenfeld sind 140 Karten abgegeben worden.