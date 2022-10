Ein Thurgauer spricht über sein Burnhout

Burnout Thurgauer spricht über seinen Zusammenbruch: «Ich war immer müde und habe geweint» Armon K. hat immer zu hundert Prozent funktioniert − doch dann kam die Erschöpfungsdepression: Als Betroffener erzählt er von seiner Krankheit. Judith Schuck Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.40 Uhr

Burnout-Betroffener: Armon K. mit seinem Tagebuch. Andrea Tina Stalder

«Wenn du immer müde, müde, müde bist, ist das schon das erste Zeichen.» Wegen der Müdigkeit suchten viele zunächst den Arzt auf, um ihr Blut untersuchen zu lassen.

«Weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass die Abgeschlagenheit eine seelische Ursache hat.»

Armon K. leidet an einer Erschöpfungsdepression, besser bekannt als Burnout. Sein ganzes Leben hatte er immer funktioniert, Hundertprozent geleistet. Im Sommer 2020 kam dann der erste Zusammenbruch. Wenn er im Bett lag, fühlte es sich an, als läge ein schwerer Stein auf ihm. Die Müdigkeit versuchte der 38-Jährige mit Koffeintabletten und noch mehr Sport zu kompensieren. Beim Einkaufen war der zweifache Familienvater dann völlig überfordert vom Angebot. Hinzu kam eine Licht- und Lärmempfindlichkeit.

Verdrängen funktioniert nicht auf Dauer

Als er Zuhause ankam, brach Armon K. in seinem Zimmer zusammen. «Auf dem Boden liegend, weinte ich nur noch», sagt der heute aufgeschlossene, selbstreflektierte junge Mann aus Pfyn. Als Grund für diese Krise nennt er Verdrängung.

Er habe immer auf verschiedenen Hochzeiten getanzt: als Postautofahrer arbeitete er im Schichtdienst, seinen beiden Söhnen (acht und zehn Jahre) wollte er ein guter Vater sein, Sport trieb er stets über seine Grenzen hinaus, Ausdauer-, Krafttraining, alles. «Ich habe mich immer gepusht.»

Armon K. sagt, er fühlte sich wohl dabei, seine Grenzen zu überschreiten. Aber auch, dass er dies tat, um zu verdrängen.

Armon K. Andrea Tina Stalder

«Wenn du dein eigenes Ich anlügst, geht das eine Weile gut. Aber irgendwann macht der Körper nicht mehr mit.»

2020 habe ihm sein Körper eine Grenze gesetzt, das sei schmerzhaft gewesen, aber gut. Sein Bruder und eine Kollegin standen ihm damals bei, denn er hatte gemerkt: «Allein schaffe ich es nicht mehr.»

Vier, fünf Tage verbrachte Armon K. im Kriseninterventionszentrum (KIZ) in Münsterlingen. «Das KIZ ist absolut empfehlenswert. Dort konnte ich Abstand zur Situation gewinnen und mich erholen.» Er führte Gespräche mit Therapeuten, um sich zu sortieren. Damit er möglichst schnell wieder zurück zum Arbeitsplatz konnte, entschied er sich für eine ambulante statt stationäre Therapie. «Ich kann doch nicht daheim bleiben und krank sein», hatte er sich damals gedacht. Schrittweise begann er mit der Wiedereingliederung, «Schichtdienst, wie vorher».

Verhaltensweisen werden in der Kindheit geprägt

Im Januar 2022 kam es zum zweiten Zusammenbruch. Dieser sei nicht mehr so drastisch gewesen und habe sich angekündigt.

«Ich war immer müde und habe viel geweint.»

Die Skills, die er in seiner Therapie gelernt hatte, wendete er an, sagt Armon K., doch das habe nicht gereicht. Er machte sich schlau und entschied sich diesmal für einen stationären Aufenthalt in der Klinik Braunwald. Neun Wochen setzte er sich intensiv mit seiner Vergangenheit auseinander: «Woher habe ich diese Verhaltensweisen?» Er kam zu der Erkenntnis, dass er seinen Selbstwert durch Leistung habe steigern wollen. Den Ursprung dafür sieht er in seiner Kindheit verankert.

Die Klinik war für ihn ein spezieller Ort. «Ich musste hier nichts tun und bekam trotzdem alles. Ich fühlte mich wie ein kleiner Junge im Süsswarenladen.» Dass er ohne Leistung etwas bekommen konnte, war eine neue Erfahrung. Das musste er erst lernen, und auch, dass er mal verschlafen oder Nein sagen durfte. Hilfreich empfand er vor allem die Kreativtherapie. «Dort konnte ich meine Seele aufmalen, auch die ganz schwarzen, dunklen Seiten.»

Austausch in der Selbsthilfegruppe

Wegen seiner zwei Kinder hatte er sich vor den Sommerferien entschlossen, die Klinik zu verlassen. Der nächste Schritt sei dann gewesen, das Gelernte im Alltag umzusetzen. Da er die Gruppentherapie in Braunwald als wohltuend erfuhr, suchte er, zurück im Thurgau, den Austausch mit Menschen, die sein Schicksal teilten. So kam Armon K. zur Selbsthilfe Thurgau.

Neben seiner wöchentlichen Einzeltherapie besucht er nun jeden ersten Montag im Monat die Selbsthilfegruppe. Was die Arbeit betrifft, macht er momentan ein Belastungstraining. Mit seinem Arbeitgeber, der Post, ist er sehr zufrieden. «Was die soziale Absicherung angeht, sind sie wirklich top und sie ermöglichen mir dieses Training.» Was ihn selber verwundert: je offener er mit dem Thema umgeht, desto erstaunter reagierten die Leute:

«Sie können gar nicht glauben, dass ich diese Probleme in mir trage.»

Denn äusserlich wäre alles in Ordnung. «Dem ist aber nicht so. Viele Menschen tragen eine Maske zum Eigenschutz, denn wer will schon gerne Schwächen zugeben.»

Austausch mit anderen Betroffenen Über die Selbsthilfe Thurgau können Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zusammenfinden und sich austauschen. Die Burnout-Gruppe ist gerade im Aufbau. Informationen unter der Telefonnummer. 071 620 10 00, info@selbsthilfe-tg.ch. (red)

