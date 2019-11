Tobler fürchten die Folgekosten - Gemeinderat scheitert mit Antrag Die Stimmbürger wiesen einen Kreditantrag zur Planung eines Fernwärmeverbunds Tobel-Tägerschen zurück. Urs Nobel 29.11.2019, 16.50 Uhr

Obwohl einzige Vorlage, fand der Kreditantrag für die erste Planung eines Fernwärmeverbundes keine Mehrheit. Bild: Urs Nobel

Seit 2017 setzt sich der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen mit dem Projekt «Fernwärmeverbund zur Wärmegewinnung aus lokaler Holzwertschöpfung» auseinander. An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag stellte er deshalb einen Kreditantrag in der Höhe von 60000 Franken, um eine erste Planung zu lancieren. Es handelte sich um den einzigen Antrag des Abends und er wurde trotz des für einen Gemeindehaushalt geringen Betrags zurückgewiesen. «Zuerst solle der Gemeinderat via Postweg abklären, wie viele Einwohner überhaupt Interesse zeigen, ihre Gas- oder Ölheizung zu Gunsten eines Fernwärmeverbunds zu ersetzen.»