Frauenfelder Weihnachtsmarkt 2021

Advent Bunte Vielfalt und glitzernde Vorfreude am Frauenfelder Weihnachtsmarkt Der Frauenfelder Weihnachtsmarkt lockte mit seiner Vielfalt und seinem Charme Scharen in die Kantonshauptstadt. Manuela Olgiati 20.12.2021, 04.40 Uhr

Gin, Punsch und Prosecco bleiben den Erwachsenen vorbehalten. Bild: Michel Canonica

Anknüpfen an die vergangenen Jahre. Kontakte knüpfen, das geht leicht. Es ist als würden einzelne Sonnenstrahlen die grosse Bühne der Frauenfelder Innenstadt beleuchten. Am Samstagnachmittag ist in den Strassen der Altstadt viel los. Frauenfeld lädt ein. Die Besucher kommen in Scharen. Der Weihnachtsmarkt gilt als Rezept für Herzwärme, auch Kurzweil unter Generationen. Für alle etwas dabei.

Man merkt’s schnell, es ist kalt, die Finger schon etwas steif vor Kälte. Orangenpunsch wärmt die Hände in der Alten Kaplanei. Mit Zertifikat sitzen Besucher im Bistro. Zeit für Gespräche, zum Beispiel mit dem Tischnachbarn. Ein Ehepaar aus Winterthur besucht alle Weihnachtsmärkte der Region. «Frauenfeld hat Charme», sagt es.

«Und die Menschen sind freundlich.»

Beim Rundgang draussen machen die Besucher einen Stopp bei der Holzhütte der Jungschar Frauenfeld. Hauptleiter Stefan Gehret schnitzt Holzstäbe zu. Er sagt: «Daran braten wir die Schlangenbrote.» Jungschärler wissen, wie sie unter schwierigen Bedingungen ein Lagerfeuer entfachen. Mitten im Stadtzentrum, vor der katholischen Kirche, lodern Flammen, darum herum versammeln sich Jugendliche und Erwachsene. Würste vom Grill und Suppe wärmen.

Nebenan sind im Stall Alpakas zu bewundern. Manchmal sind die Tiere ganz zutraulich und kommen nah zu den Schaulustigen. Hier sind Eltern und ihre Kinder versammelt. Für sie bereit ist am Markteingang seit Jahren das Karussell. Im Kreis drehen machte Freude. Und beim Stadtlabor lockt das Kinderschminken.

Himmlische Musik lockt in einer anderen Ecke des Marktes. An der Freien Strasse spielte die Musik Stettfurt-Matzingen unter der Leitung von Dirigent Roland A. Huber. Die Musikanten trotzen der Kälte auf ihren Instrumenten an weiteren Standorten. Für die Besucherinnen und Besucher stehen an jeder Ecke verschiedene Möglichkeiten, sich zu wärmen. Zum Beispiel mit Marroni vom Italiener.

Verlockende Geschenksideen

An den 130 Ständen gibt es verlockende Geschenksideen. Geschenke, an die man noch kaum gedacht hat. Beim Stand der Heks können Schenkende spenden. Eine Geiss für 30 Franken kaufen wird mit einer Schenkungsurkunde besiegelt. Dies ermöglicht einer Kleinbäuerin in Haiti, ihren Betrieb wirtschaftlich zu führen. Gutes tun auch mit dem Kauf einer Wolldecke oder Schutzengel.

Handgestricktes, selbst gefertigte Seifen für ein bisschen mehr saubere Umwelt. Essbare Geschenke. Die Auswahl ist riesig und so mancher Besucher dreht mehrere Runden. Beim Meitlibrunnen gibt es Glühwein, einen Stand mit Raclette, zur Auswahl steht eine Bude mit Crêpes in allen Variationen.

Oder man stelle sich ein saftiges Entrecôte beim Vorbeilaufen vor, das René’s Steakhouse frisch und zart zubereitet und mundgerecht serviert. Adventliche Marktstimmung über die Frauenfelder Innenstadt legen, heisst auch Aufwand für die Standbetreiber und in den Details. «Brauchen Sie noch Geschenke?», fragt einer bei den textilen Sachen. Eine gute Idee, wie sich für Kauflustige am Stand nebenan zeigt. Schliesslich müssen all die Geschenke für Familie und Freunde gut verstaut werden. Auch dafür ist gesorgt.

Für einen sozialen Zweck stehen bunte Stofftaschen in guter Qualität bereit, die afrikanische Frauen nähten. Einer vermittelte der interessierten Kundschaft die Bedeutung von Klangschalen. Für jeden war etwas dabei, das das Herz erwärmt.