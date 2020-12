Bundesgericht Niederlassungsbewilligung entzogen – Türkin wehrt sich erfolgreich gegen Thurgauer Behörden Eine Türkin verbringt die halbe Zeit bei ihrem Ehemann in der Türkei. Deshalb entzog ihr das Migrationsamt die Niederlassungsbewilligung. Das Bundesgericht rügt diesen Entscheid mit einem Seitenhieb an das Thurgauer Verwaltungsgericht. Silvan Meile 23.12.2020, 12.00 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne.

Christian Brun / Key

Eine 63-jährige Frau mit türkischem Pass lebt in zwei Ländern. Sie ist sowohl im Thurgau als auch in der Türkei zu Hause, wohin ihr Ehemann 2013 zurückgekehrt ist. Seither besucht sie ihn dort regelmässig für längere Zeiten. Für das Migrationsamt zu lang.



Die Thurgauer Behörden stellten fest, dass die Frau von 2013 bis 2019 jedes Jahr jeweils zwischen 112 und 227 Tage bei ihrem Mann in der Türkei verbrachte. Deshalb entzogen sie der Frau die Niederlassungsbewilligung für die Schweiz. Für das Migrationsamt war klar: Der Lebensmittelpunkt der Frau ist in der Türkei. Deshalb soll sie kein Aufenthaltsrecht mehr haben in der Schweiz.



Ehemann in der Türkei, Kinder und Enkel in der Schweiz

Gegen diesen Entscheid wehrte sich die Frau vor Bundesgericht, nachdem sie mit einer Beschwerde ans kantonale Verwaltungsgericht erfolglos blieb. Die Thurgauer Richter stellten fest, dass der Ehemann, eine Tochter sowie mehrere Verwandte der Frau in der Türkei leben. Die Beziehung zu den weiteren vier mittlerweile erwachsenen Kindern mit eigenen Familien in der Schweiz könnten das starke Indiz der gelebten Ehe in der Türkei nicht überwiegen. Die Frau habe in den Jahren 2014 und 2017 deutlich mehr Zeit in der Türkei als in der Schweiz gelebt.

Das Bundesgericht beurteilte nun den Fall anders. Das Thurgauer Verwaltungsgericht gehe zu Unrecht davon aus, dass die Frau ihren Lebensmittelpunkt komplett in die Türkei verlegt habe. Im ganzen Zeitraum zwischen 2013 und 2019 habe sie insgesamt mehr Zeit in der Schweiz verbracht. Ausserdem sei sie hälftige Miteigentümerin einer Liegenschaft in der Schweiz und pflege eine enge Beziehung zu ihren vier in der Schweiz lebenden erwachsenen Kindern und Enkelkindern.



Nie länger als sechs Monate in der Türkei

In der Regel würde es genügen, eine Niederlassungsbewilligung zu widerrufen, wenn sich jemand länger als sechs aufeinanderfolgende Monate im Ausland aufhalte. Das sei aber in diesem Fall nie geschehen. Zwar habe sich die Frau tatsächlich oft und lange in der Türkei aufgehalten, nie aber ein halbes Jahr am Stück. Die Bundesrichter stellen deshalb fest:

«Eine gesamthaft sechs Monate dauernde Abwesenheit mit Unterbrüchen genügt für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht.»



Die Frau gestalte ihr Leben ganz offensichtlich derart, dass sie jährlich sowohl mit ihrem Ehegatten in der Türkei als auch mit den in der Schweiz lebenden Kindern und Enkeln Zeit verbringe. Im Urteil des Bundesgerichts steht, es müsse auch einer ausländischen Person möglich sein, eine Distanzbeziehung zu ihrem Ehegatten zu führen und gleichzeitig zu ihren in der Schweiz lebenden Kindern und Enkeln eine intakte Beziehung zu pflegen.



Es würden in diesem Fall keine Hinweise auf eine missbräuchliche Fristunterbrechung durch Kurzaufenthalte in der Schweiz bestehen. Deshalb sei es falsch zu sagen, der Lebensmittelpunkt der Frau sei lediglich in der Türkei.

«Folglich ist ihre Niederlassungsbewilligung nicht erloschen.»



Zum Schluss ihrer Erwägungen versetzten die Bundesrichter dem Thurgauer Verwaltungsgericht noch einen Seitenhieb: «Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die vorinstanzliche Erwägung, die Beschwerdeführerin zeige sich auf ihrem Ausweis in traditioneller türkischer Kleidung, was darauf hindeute, dass sie kulturell stark an die Gepflogenheiten im Heimatland gebunden sei, für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit in keiner Weise sachdienlich ist.»

Die Frage, ob eine Bewilligung einer ausländischen Person als erloschen gelte, sei anhand von sachlichen Kriterien wie der Aufenthaltsdauer oder den gelebten Beziehungen zu beurteilen. «Das Aussehen oder die Kleidung einer ausländischen Person ist hierfür gänzlich ungeeignet.»