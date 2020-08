Bundesgericht gibt Thurgauer Migrationsamt recht: Slowakischer Sozialhilfebezüger muss gehen Ein 36-jähriger gelernter Schreiner hat sich in der Schweiz keine Existenz aufbauen können. Da er dauerhaft von Sozialhilfe lebt, muss er das Land verlassen. Thomas Wunderlin 20.08.2020, 18.56 Uhr

Mit seiner Putzfirma hatte der Slowake zeitweise mehr Ausgaben als Einnahmen. Benjamin Manser

Ein 36-jähriger Slowake hat sich in der Schweiz innert 16 Jahren keine wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Das Thurgauer Migrationsamt forderte ihn deshalb 2018 auf, das Land zu verlassen. In einem am Dienstag veröffentlichten Urteil bestätigt das Bundesgericht die Ausweisung (2C_430/2020).