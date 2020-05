Bündner Kopf einer grossen Familie: Der neue Frauenfelder Feuerwehrkommandant über das Milizsystem, Corona und die Anspannung vor dem Einsatz Ursin Camenisch leitet seit Januar die Geschicke der städtischen Feuerwehr. Die aktuelle Krise bringt für die Feuerwehr viel Neues. Samuel Koch 04.05.2020, 12.11 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Beruf Feuerwehrmann. Diesen Traum hegen viele in jungen Jahren. So war es damals auch bei Ursin Camenisch in seinem Elternhaus in Flims. Heute bekleidet der 42-jährige Bündner das Amt des Kommandanten der Frauenfelder Feuerwehr.

Ins Flachland hat es ihn 2001 gezogen. «Der Liebe wegen», wie er bei einem Rundgang durchs Feuerwehrdepot an der Marktstrasse sagt und schmunzelt. «In der Feuerwehr kann man sich gut an einem neuen Ort integrieren», sagt der zweifache Familienvater, der seinen Bündner Dialekt bisher bewahren konnte und sich als ruhig und besonnen, aber auch stur bezeichnet.

Berufsfeuerwehr ist für die Stadt weit weg Immer wieder kommen Diskussionen auf, ob die Stadt Frauenfeld mit 25'000 Einwohnern eine Berufsfeuerwehr braucht. Derzeit fährt die Feuerwehr Frauenfeld rund 140 Einsätze pro Jahr. Für eine wirtschaftlich tragbare Feuerwehr benötigt es jedoch zirka 1000 Einsätze pro Jahr sowie zirka 20 Vollzeitstellen. In Frauenfeld sind es derzeit drei vollzeitbeschäftigte Stellen bei der Feuerwehr. «Eine Berufsfeuerwehr ist bei uns derzeit kein Thema», sagt Kommandant Ursin Camenisch. Die nächsten Berufsfeuerwehren sind in Winterthur, Konstanz und St. Gallen und bald ein Berufspikett in Schaffhausen. (sko)

Jedoch nicht nur um der Integration willens ist er damals der Feuerwehr beigetreten. «Die Eltern meiner Frau wohnten damals in der Wohnung über dem Depot», sagt er. Da konnte er quasi gar nicht anders, als irgendwann selber anzuheuern. «Grosse Autos, Blaulicht, Feuer, das fasziniert halt», sagt Camenisch. Offensichtlich nicht nur die Kleinsten.

Jahrelange Routine hin oder her, schlägt es Alarm, schnellt auch Camenischs Puls noch in die Höhe. Er spricht während des Dienstes von einer Grundanspannung, vor allem während erster Nächte im Pikettdienst. «Und die Form ist tages- und zeitabhängig», meint Camenisch. Brennt’s mitten in der Nacht während der Tiefschlafphase, sei es halt ein anderes Aufstehen. «Jeder Einsatz ist anders», sagt er. Routine helfe für ein Grundvertrauen, dass es gut kommt. Das Handy jedenfalls liege immer auf dem Nachttisch, selbstverständlich eingestellt auf laut.

Wie die meisten Feuerwehrleute hierzulande gehört Camenisch zur Miliz, selbst als Kommandant. «Ich arbeite hier mit einem 20-Prozent-Pensum», sagt er. Einzig der von der Stadt angestellte Stabsoffizier und die Materialwarte arbeiten mit höheren Pensen. Sie schauen im Depot zum Rechten und halten das Material für nächste Einsätze in Stand. Ansonsten arbeitet Camenisch Teilzeit bei einer ansässigen Maschinenbaufirma.

«Es braucht die Bereitschaft von Arbeitgebern, sonst kommt das ganze Milizsystem zum Erliegen.»

Das sagt der in der Ems-Chemie ausgebildete Chemielaborant. Unabhängig von der aktuellen Krise sei es immer schwieriger, genügend verfügbare Feuerwehrleute zu finden, die gleichzeitig in der Stadt wohnen und arbeiten. Gegensteuer und Hoffnung für die Zukunft gibt der derzeitige Run auf die Jugendfeuerwehr.

Am meisten schätzt Camenisch an der Feuerwehr die Kameradschaft. Eine grosse Familie, das sei keine Plattitüde. «Wir unternehmen mit unseren Familien auch privat viel, wir sind Freunde», sagt Camenisch. Das schweisse zusammen, auch nach schwierigen Einsätzen mit persönlichen Schicksalen.

Die richtige mentale Einstellung sei fast das Wichtigste. «Wenn wir kommen, ist das Problem schon da», erklärt Camenisch seine Herangehensweise. Feuerwehrleute versuchten dann lediglich, das Problem zu lösen. Aber klar, gibt es Tote, sonst grosses Leid oder gar persönliche Betroffenheit, dann nimmt einen das mit. Camenisch kann gut loslassen, verarbeitet Erlebnisse bei Einsätzen mit Gesprächen mit seiner Frau, der Familie, Freunden. Zudem steht den Feuerwehrleuten vor allem nach Grosseinsätzen ein Care-Team zur Seite.

Beschaffung von zerstörten Fahrzeugen zurückgestellt

Die derzeitige Coronakrise verändert das Leben der Feuerwehr stark. «Unsere ganzen Pläne sind seit März gestoppt», sagt Camenisch. Übungen sind allesamt abgesagt, Sitzungen finden nur noch über Videokonferenzen statt. Zudem gelten strikte Hygienevorschriften. Abstandsregeln hingegen können gerade während Einsätze kaum eingehalten werden. «Es ist ein ständiges Abwägen, Corona oder Feuer», sagt Camenisch. Auch die Beschaffung der vom Hochwasser 2018 betroffenen Fahrzeuge verzögert sich auf Grund der aktuell schwierigen Liefersituation. «Unsere Vorstellungen und Wünsche sind alle über den Haufen geworfen worden», sagt er.

Ziele gibt es trotzdem noch genügend, denn das Leben in der grossen Familie bleibt nicht ohne Taten so gut und erfolgreich. Um eines Tages als Feuerwehrkommandant in Pension zu gehen, sieht sich Ursin Camenisch nicht. «Ich mache das höchstens fünf bis sieben Jahre», sagt er. Das sei in der Personalplanung so schon lange deponiert. Einerseits bestehe die Gefahr, dass man irgendwann im übertragenen Sinn ausgebrannt sei. Andererseits ergänzt Camenisch:

«Mit ständigen Wechseln bleibt das Milizsystem frisch.»