Viele gewichtige Entscheide an der Sirnacher Gemeindeversammlung

Budgetversammlung Steuersenkung, Kauf des Dreitannensaals und das Legislaturende von Kurt Baumann: Die Sirnacher Gemeindeversammlung in fünf Kapiteln Der Sirnacher Souverän hat an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend über diverse wichtige Geschäfte abgestimmt. Nun steht etwa fest, wie es mit dem Turnhallenprojekt weitergeht, was mit dem Dreitannen geschehen soll und dass der Steuerfuss um fünf Prozentpunkte gesenkt wurde. Miguel Lo Bartolo 15.12.2021, 16.45 Uhr

Nur eines von vielen gewichtigen Geschäften an der Sirnacher Budgetversammlung: Das Gemeindezentrum Dreitannen könnte vollständig in den Besitz der Gemeinde übergehen. Bild: Olaf Kühne

Selten ist die Traktandenliste einer Budgetversammlungen so rappelvoll mit relevanten Themen wie am Dienstagabend in Sirnach. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen über allerlei wegweisende Geschäfte ab: Soll die Gemeinde eine Randzeitenbetreuung einführen, der Kirchgemeinde ihr Teileigentum am Gemeindezentrum abkaufen, ihre Liegenschaften vermehrt mit Biogas versorgen? Und wie geht es eigentlich mit dem Turnhallenprojekt weiter?

Aus heiterem Himmel kündigt zudem Gemeindepräsident Kurt Baumann an, für die nächste Legislaturperiode, also ab 2023, nicht mehr als Gemeindepräsident antreten zu wollen.

Bevor die wichtigen Geschäfte diskutiert werden, genehmigt das Stimmvolk das Protokoll der vorangegangenen Budgetversammlung. Darüber hinaus stehen in Sirnach zehn Einbürgerungsgesuche zur Debatte, die aber allesamt und ohne Gegenstimmen angenommen werden. Anwesend sind 153 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das absolute Mehr liegt damit bei 77 Stimmen.

Wie man mittels Umfrage erfahren habe, wächst in Sirnach das Bedürfnis nach familienergänzender Betreuung. Rund 60 Prozent der Befragten gaben an, ein entsprechendes Angebot zu vermissen. Deshalb soll nun die «Sirabe» (Sirnach Randzeitenbetreuung) ins Leben gerufen werden. Die Gemeinde will ihrer Verantwortung gerecht werden, sagt Kurt Baumann. Der Gemeinderat beantragt, das Projekt mit jährlich 180'000 Franken zu subventionieren. Einzig im Jahr 2023/24 soll ein geringerer Betrag fällig werden.

Die Gemeinde ist noch auf der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft. Fest stehe, dass sich der Dreitannen nicht eigne. Baumann ist überzeugt, dass Sirnach in Sachen Standortattraktivität von diesem Angebot profitieren würde. Der Antrag wird mit wenigen Gegenstimmen angenommen.

Das Gemeindezentrum ist derzeit im Stockwerkeigentum zwischen der Einheits- und der Kirchgemeinde im Verhältnis 76 zu 24 Prozent aufgeteilt. Für die Politische Gemeinde steht nun die Möglichkeit auf dem Tisch, die Wertquote der Kirchgemeinde zu erwerben. Die Kirchgemeinde braucht ihre Räumlichkeiten im Dreitannen aller Voraussicht nach nicht mehr, bezieht sie doch bald den neuen Anbau ans Pfarrhaus.

Gemäss einer Liegenschaftsschätzung der Thurgauer Kantonalband aus dem Jahre 2019 müsste die Gemeinde mit einem Kaufpreis von zirka 771'000 Franken rechnen. Hinzu kommen allerdings überfällige Sanierungsarbeiten von gut 520'000 Franken - Investitionen also, die ebenfalls zeitnah getätigt werden müssen. Konsequenterweise bedeutet dies, dass der Kauf der Liegenschaft Dreitannen somit an Ausgaben von gut 1,3 Millionen Franken gebunden ist.

In dieser Angelegenheit sei sich der Gemeinderat partout nicht einig geworden. Kurt Baumann sagt:

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Wir haben deshalb beschlossen, das Kollegialitätsprinzip für dieses eine Traktandum aufzulösen. Jeder Gemeinderat ist frei, so abzustimmen, wie er will.»

Dem Antrag des Gemeindepräsidenten, diese «einmalige» Chance wahrzunehmen, wird mit vereinzelten Gegenstimmen zugestimmt.

Der Gemeinderat beantragt eine satte Steuerfussreduktion um fünf Prozentpunkte, von 150 auf 145 Prozent. Trotz eines mutmasslichen Aufwandüberschusses von 925'000 Franken sagt Baumann: «Wir können uns das erlauben.» Angesichts der steigenden Steuerkraft und dem voraussichtlichen Bilanzüberschuss von gut 14 Millionen Franken sei dies verkraftbar. Auch ein Blick auf die laufende Rechnung stimme optimistisch. Die Steuereinnahmen sind trotz Corona überraschend hoch ausgefallen. Der Gemeinderat rechnet im Budget 2022 sogar trotz Steuerfussreduktion mit Steuereinnahmen «in einem ähnlichen Umfang».

In der Diskussion ums Budget 2022 stellt Fredi Kuhn, Präsident der SP-Ortspartei, einen Antrag. Demnach sollen alle gemeindeeigenen Liegenschaften – es gibt deren elf – ab 1. Januar 2022 mit mindestens 50 Prozent Biogas geheizt werden. Zehn der gemeindeeigenen Liegenschaften werden bereits mit rund 20 Prozent Biogas versorgt, einzige Ausnahme ist die Schulanlage Grünau. Eine Aufstockung auf 50 Prozent hätte für die Gemeinde einen Mehraufwand von gut 19'000 Franken zur Folge. Der Gemeinderat hat Kuhns Antrag bereits im Vorfeld beantwortet und abgelehnt. An der Gemeindeversammlung findet der SPler schliesslich ein knappes Mehr. Sein Antrag wird mit 73 zu 56 Stimmen angenommen.

Der Gemeinderat hat am Samstag, 11. Dezember, das weitere Vorgehen bezüglich Turnhallenprojekt besprochen. Am runden Tisch sassen auch Gegner des Projekts Diaphne. «Die Fronten haben sich mittlerweile aber aufgelöst», heisst es an der Gemeindeversammlung. Man suche nun nach einer gemeinschaftsfähigen Lösung und will das Projekt neu lancieren. Der Gemeinderat will bereits im Januar eine entsprechende Baukommission ins Leben rufen. Der Zeitplan ist ambitioniert. Im Juni 2022 will man über einen Planungskredit informieren, im Juni 2023 ein baufertiges Projekt präsentieren.

Die Dreifachturnhalle «Diaphne» wurde am 26. September an der Urne abgelehnt. Bild: PD

Gemeindepräsident Kurt Baumann schliesst die Versammlung mit einer unerwarteten Mitteilung. Er will mit der neuen Legislatur 2023 nicht mehr fürs Gemeindepräsidium kandidieren:

«Es ist ein günstiger Moment, um aufzuhören.»

Baumann erreicht 2023 sein 65. Lebensjahr. Er könne so das Amt «praktischerweise im Pensionsalter» niederlegen. Wenn es so weit ist, wird er das Gemeindepräsidium 24 Jahre innegehabt haben. Bis dahin aber will er das Amt weiterhin «mit dem gewohnten Tatendrang und Elan» ausüben.