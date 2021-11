Eschliker Steuerfuss sinkt von 50 auf 48 Prozent

Budgetversammlung Optimistischer Gemeinderat: Eschliker dürfen sich auf eine Steuersenkung freuen Von 50 auf 48 Prozent soll der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eschlikon sinken. Die Schulbehörde will angesichts bevorstehender Sanierungen und Umbauten bei 98 Prozent bleiben. Olaf Kühne 09.11.2021, 04.20 Uhr

Finanzvorsteher Alexander Kredt, Gemeindepräsident Bernhard Braun, Schulpräsident Linus Köppel und Schulverwalterin Ruth Specker posieren vor der Mehrzweckhalle Bächelacker. Über deren Sanierung befinden die Eschliker Stimmbürger am 28. November an der Urne. Bild: Olaf Kühne

Die Eschliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden derzeit direktdemokratisch ziemlich auf Trab gehalten. Nebst den drei eidgenössischen Vorlagen stehen am 28. November die Sanierung der maroden Mehrzweckhalle Bächelacker und Ersatzwahlen in den Gemeinderat sowie in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (GRPK) auf der Traktandenliste.

Wenige Tage später geht es fast nahtlos weiter: Am Mittwoch, 1. Dezember, stehen die Budgetversammlungen von Gemeinde und Schule auf der Agenda. Auf Hiobsbotschaften müssen sich die Eschliker hierfür aber nicht einstellen. Im Gegenteil. Wird doch der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses von 50 auf 48 Prozent beantragen.

Der Optimismus des Gemeinderates wird im Wesentlichen durch das Bevölkerungswachstum und die daraus resultierenden steigenden Steuereinnahmen beflügelt. So zählte die Gemeinde Eschlikon zum Jahreswechsel noch 4564 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie Gemeindepräsident Bernhard Braun an der Pressekonferenz vom Montag berichtete, waren es Ende Oktober bereits 4700. Alleine durch die Überbauungen Obere Mettlen und Ifangstrasse seien heuer 75 Wohnungen dazugekommen.

1,56 Millionen Franken Gewinn budgetiert

So budgetiert der Gemeinderat für das kommende Jahr bei Ausgaben von 16,3 Millionen Franken einen Gewinn von 1,56 Millionen Franken. Zwar stehen in der Gemeinde gewichtige Investitionen an. Just die teuerste ist indes nicht «steuerfussrelevant», wie es Finanzvorsteher und Gemeinderat Alexander Kredt formuliert. Die Gemeindeversammlung wird unter anderem über die Erweiterung des Wasserreservoirs Buechhalden für 2,7 Millionen Franken befinden. Dieser Betrag wird aber vorwiegend durch die Wassergebühren finanziert. 12 Prozent der Bausumme dürfte zudem die kantonale Gebäudeversicherung beisteuern, weil das erweiterte Reservoir Buechhalden dereinst das Reservoir Wallenwil ersetzen soll, dessen Druck nicht mehr den geforderten Löschschutz sicherstellt.

Das Wasserreservoir Buechhalden ist in die Jahre gekommen, zu klein und soll zudem künftig das Reservoir Wallenwil ersetzen. Der Gemeinderat beantragt deshalb seine Sanierung und Erweiterung für 2,7 Millionen Franken. Bild: PD

Sprudeln in der Politischen Gemeinde die Steuereinnahmen, klingeln auch in der Schulgemeinde die Kassen. Eigentlich. Nur bedeutet eine Bevölkerungswachstum in aller Regel auch mehr Schülerinnen und Schüler, was das Klingeln der Schulkasse schnell wieder verstummen lässt. So sagt Schulpräsident Linus Köppel:

«In unserer Schulgemeinde sind derzeit drei Baukommissionen tätig. Das ist rekordverdächtig.»

Köppel spricht von stark steigenden Schülerzahlen, einem zusätzlichen Klassenzug auf jeder Stufe und erinnert daran, dass es auch gelte, die für den Unterricht erforderlichen vier Turnhallen sicherzustellen.

Über die Sanierung der längst maroden Mehrzweckhalle Bächelacker wird der Souverän am 28. November an der Urne befinden. Die hierfür erforderlichen 3,35 Millionen Franken hat die Schulbehörde vollumfänglich bereits für das kommende Jahr budgetiert. Will man doch mit der Sanierung starten, sobald die neue Sporthalle Friesler ihren Betrieb aufgenommen hat. Dies war einst auf des Ende der vergangenen Sommerferien angesetzt, hat sich jedoch aufgrund einer Einsprache sowie auch coronabedingt verzögert. Nun aber ist die Inbetriebnahme auf den 3. Januar 2022 terminiert, bereits am 2. Januar soll im Neubau der Eschliker Neujahrsapéro über die Bühne gehen. «Wenn wirklich nichts mehr dazwischen kommt», betont Linus Köppel.

Schulsteuerfuss soll bei 98 Prozent bleiben

Zwar budgetiert die Schulbehörde, wie erwähnt, für das kommende Jahr ebenfalls höhere Steuereinnahmen - konkret ein Plus von 451'000 Franken. Weil aber die Inbetriebnahme der neuen Sporthalle den betrieblichen Aufwand wegen diverser Anschaffungen mehrheitlich einmalig um 649'000 Franken in die Höhe schnellen lässt und die Schule in den klammen Erneuerungsfonds 730'000 einzahlen will, soll der Steuerfuss der Schulgemeinde bei 98 Prozent bleiben.

Kommendes Jahr nicht steigen soll laut Schulverwalterin Ruth Specker hingegen der Personalaufwand – mit 6,8 Millionen Franken der grösste Posten im 10,8-Millionen-Budget der Schulgemeinde.

Die letzte Vorlage der Schulgemeindeversammlung ist schliesslich die Totalrevision der Schulgemeindeordnung. Diese lehnt sich an die jüngst bewilligte Revision der Gemeindeordnung an, mit einem wesentlichen Unterschied: Die Schulbehörde will, im Gegensatz zum Gemeinderat, künftig auf die Rechnungsgemeinde im Frühsommer verzichten und ihren Rechnungsabschluss an der Urne unterbreiten.