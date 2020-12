«Anerkennung braucht's mit Herz, nicht mit Geld»: Kontroverse Diskussionen um beantragte Coronaprämien fürs Frauenfelder Pflegepersonal

«Zurückhaltendes, aber kein Sparbudget»: Stadt Frauenfeld verzichtet trotz Millionen-Defizit auf Steuerfusserhöhung und investiert munter weiter

Gesamthaft ein Plus, bei der Stadtverwaltung alleine steht im Budget 2021 ein sattes Minus zu Buche. Trotzdem will die Stadt Frauenfeld investieren und am Steuerfuss von 60 Prozent festhalten, auch in den nächsten Jahren.