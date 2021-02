Brief an den Bundesrat Nur ein Abstimmungsbüchlein pro Haushalt: Thurgauer reklamiert Stimmrechtsverletzung Aus ökonomischen und ökologischen Gründen verschicken gewisse Thurgauer Gemeinden das Abstimmungsbüchlein pro Haushalt nur einmal. Ein Thurgauer sieht darin Verstösse gegen die Verfassung und wendet sich an Bundesrat Alain Berset. Silvan Meile 11.02.2021, 14.59 Uhr

Im Abstimmungsbüchlein des Bundes werden jeweils die Sachlagen erläutert.

Sandra Ardizzone

Thurgauer Gemeinden beschneiden die Grundrechte der Bundesverfassung. Das schreibt der Thurgauer Michael Handel von der Privatinitiative «Kinder ohne Recht » in einem E-Mail an den Bundesrat. Dass in gewissen Thurgauer Gemeinden beim Versand der Abstimmungsunterlagen an Mehrpersonenhaushalten das Abstimmungsbüchlein nur einmalig verschicken, führe zu einer Stimmrechtsverletzung.