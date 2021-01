Brennkunst des Gemeindepräsidenten «Mein Lieblingsschnaps heisst Abwechslung»: Roland Tuchschmid aus Wagenhausen gibt Einblick in sein Metier, verrät aber keine Geheimnisse Brennkunst beginnt bei vollreifen Früchten. Davon ist Roland Tuchschmid, seines Zeichens Gemeindepräsident von Wagenhausen, überzeugt. In der Sonnhalde Rheinklingen zeigt er seine Leidenschaft für edlen Schnaps. Margrith Pfister-Kübler 12.01.2021, 11.30 Uhr

Schnapsbrenner Roland Tuchschmid mit dem Brennofen in seiner Scheune. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Ja, Desinfektionsmittel in Zeiten des Coronavirus herzustellen, das war ein kurzer Hype im vergangenen Frühling.» Das sagt der Brenner Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident von Wagenhausen, Landwirt und Unternehmer. Aus altem Wein von Weinbauern habe er Desinfektionsmittel hergestellt und diese an Drogerien geliefert. Tuchschmid steht in seiner luftigen Scheune und sagt, ehe er zu lachen beginnt: