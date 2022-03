Glasfaserausbau in Uesslingen und Weiningen kann weitergehen

Breitbandnetz «Ärgerliche Verzögerungen»: Nach gerichtlich verfügtem Stopp für Swisscom geht Glasfasererausbau in Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen weiter Spätestens Ende April gehen die ersten 350 Glasfaseranschlüsse in Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen ans Netz – was dem ursprünglichen Zeitplan um ein Vierteljahr hinterherhinkt. Grund für die Verzögerung ist ein laufendes Verfahren gegen die Swisscom. Für den Steuerzahler hat der zwischenzeitliche Baustopp keine negativen Konsequenzen. Mathias Frei 02.03.2022, 04.10 Uhr

Glasfasern werden unter die Erde gebracht. Bild: Carlo Reguzzi (Keystone)

Es ist eine Frage der Anzahl Glasfaserkabel. Zum Glück hat die Netzgesellschaft WWUEB.net so vorausschauend geplant. So haben nämlich mehr Kabel in den Leerrohren Platz, als ursprünglich geplant war.

«Unser Zeitplan hat sich verzögert, was ärgerlich ist.»

Die Gemeindepräsidentinnen Elisabeth Engel (Uesslingen-Buch) und Katharina Aeschbacher (Warth-Weiningen). Bild: Reto Martin

Das sagt Elisabeth Engel, Gemeindepräsidentin von Uesslingen-Buch. Aber es gehe weiter, das sei vor allem wichtig. Eigentlich habe man Mitte Dezember 2021 mit den Liegenschaften der ersten Bauetappe live gehen wollen. Nun gehen die ersten 350 Liegenschaften in den Politischen Gemeinden Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen spätestens per Ende April ans Netz. Elisabeth Engel und ihre Amtskollegin Kathi Aeschbacher aus Warth-Weiningen freuen sich ob der Lösung, die sie gemeinsam erarbeitet haben. Die kommenden Bauetappen dagegen seien von dieser Verzögerung in keiner Weise beeinflusst.

Es geht um die Struktur des Netzes

Hintergrund des zwischenzeitlichen Baustopps in Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen ist der Umstand, dass die Swisscom aufgrund einer Untersuchung der Wettbewerbskommission (Weko) den in der Schweiz und in der EU angewendeten Ausbaustandard aussetzen musste. Das verfügte vergangenen September das Bundesverwaltungsgericht, was das Bundesgericht zwei Monate später bestätigte. Die Swisscom baut, wie das auch im Ausland üblich ist, in einem Verfahren (Point-to-Multipoint), das wesentlich weniger Glasfaser benötigt als das aufwendigere Point-to-Point-Verfahren.

Fast 1400 Anschlüsse in den beiden Gemeinden In Uesslingen-Buch rechnet die Netzgesellschaft WWUEB.net mit 660 Nutzungseinheiten, für Warth-Weiningen geht man von 720 Anschlüssen aus. Die flächendeckende Erschliessung der beiden Gemeinden soll bis Ende 2023 erfolgen und kostet brutto rund 6,6 Millionen Franken. Für Uesslingen-Buch ergeben sich so Nettokosten von 910'000 Franken, aus Warth-Weiningen sind Steuergelder von netto 950'000 Franken notwendig. (ma)

Ein Mitbewerber der Swisscom, ein Provider aus dem Kanton Zürich, hatte einen Wettbewerbsnachteil durch das Point-to-Multipoint-Verfahren befürchtet, weil er keinen direkten Zugang auf die Zentrale hat, und deshalb bei der Weko insistiert. Das Verfahren ist hängig, ein Ende noch nicht absehbar. Dass die Swisscom aktuell nicht im bisherigen Verfahren weiter mit Glasfaser erschliessen darf, hat einen Einfluss auf die beiden Regio-Frauenfeld-Gemeinden.

So sehen die aktuellen Planungen für die Glasfaserausbau in den beiden Gemeinden aus. Bild: PD

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft

Die Politischen Gemeinden Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen haben für die flächendeckende Erschliessung ihrer Gemeindegebiete mit dem regionalen Anbieter Stafag Leucom die Netzgesellschaft WWUEB.net gegründet. Diese einfache Gesellschaft wiederum arbeitet beim Glasfaserausbau mit der Swisscom zusammen.

Seit vergangenem Sommer ist das vertraglich geregelt. Die entsprechenden Papiere wurden im Juni 2021 unterzeichnet. Elisabeth Engel und Kathi Aeschbacher hatten damals von einem wichtigen Schritt in die Zukunft gesprochen. Denn eine Glasfasererschliessung sei auch immer ein Standortvorteil, sagten die Gemeindepräsidentinnen.