Braunau «Es ist nervenaufreibend und politisch» – Chefexperte Tobias Hugentobler trainiert seit neun Jahren Schreinerinnen und Schreiner für die World Skills Einst nahm Tobias Hugentobler selbst an den World Skills teil, heute bereitet er Schreinerinnen und Schreiner auf die Wettkämpfe vor und bewertet. Eine intensive Aufgabe, die ihn immer wieder von neuem in den Bann zieht. Francesca Stemer 03.05.2022, 04.30 Uhr

Tobias Hugentobler ist SwissSkills-Experte und Inhaber und Geschäftsführer der Schreinerei Hugentobler in Braunau. Bild: Thi My Lien Nguyen

Tobias Hugentoblers Terminkalender ist vollgepackt. Die letzten Wochen waren für den Inhaber und Geschäftsführer der Schreinerei Hugentobler AG Küche Bad Wohnen intensiv. Aber es sei absehbar, in einigen Wochen werde es wieder ruhiger. Seine Lippen heben sich zu einem sanften Lächeln, er reibt sich über die Augen. Ein Grund ist, dass die Regionalmeisterschaften und die World Skills der Berufsweltmeisterschaften in diesem Jahr parallel stattfinden. Die Pandemie hat für einige Verschiebungen gesorgt. Und momentan bereitet Hugentobler Schreiner Brian Thomi auf die World Skills vor.

Thomi trainiert seit Februar bei Hugentobler. Seit kurzem sind die Möbel-Aufgabenstücke bekannt. Diese wurden aus 14 Möglichkeiten bestimmt. An der WM im Oktober wird Thomi dann eines von diesen drei Möbeln in abgeänderter Form herstellen. Welches, wird an den World Skills bekanntgegeben. Bis dahin unterstützt Hugentobler den jungen Schreiner und gibt ihm Tipps, Hinweise und Ratschläge. Jedoch, ein Geheimrezept gebe es nicht.

Das Wichtigste sei das tägliche Training und dabei zu lernen, mit verschiedenen Situationen richtig umzugehen. Denn an den World Skills werde meistens nicht alles nach Plan verlaufen. Hugentobler sagt:

«Flexibilität ist deshalb sehr wichtig.»

Doch auch der Ehrgeiz fehle bei all seinen Kandidatinnen und Kandidaten nicht. «Manchmal ist das fast schon ein bisschen ‹chrampfhaft›», seine Mundwinkel heben sich als er erklärt, dass aber genau diese Eigenschaft notwendig ist. Denn er war selber nicht anders.

Nach dem Sieg – zurück als Experte

2001 stand Hugentobler an den World Skills in Südkorea selbst auf dem Silbertreppchen. Dass er damals ein so gutes Resultat erreichte, damit rechnete er nicht. «Die Maschinen vor Ort waren qualitativ schlecht, hier musste ich selber lernen, wie wichtig Flexibilität ist. Dass es dann dennoch so hervorragend aufging, war natürlich genial.» Und die Eindrücke, die Hugentobler mitnehmen konnte, sind auch heute noch präsent. «Beim Einlaufen, während die Nationalhymne gespielt wurde, hatte ich Gänsehaut.» Zu diesem Zeitpunkt dachte er nicht, dass er eines Tages zurückkommen werde, schon gar nicht als Experte.

Denn bis zu einer Stellenausschreibung vom VSSM (Verband Schweizer Schreinermeister) verlor er die Wettbewerbe teilweise aus den Augen. Als er dann durch Zufall das Inserat für einen Experten sah, dachte er sich: «Eigentlich würde ich gerne weitere Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen.» Er bewarb sich und besuchte 2013 die World Skills in Leipzig, wobei das Feuer für die Wettbewerbe erneut entfachte.

Seit damals trainiert Hugentobler die Kandidatinnen und Kandidaten und bewertet an den Weltmeisterschaften. Vor allem Zweites ist keine leichte Aufgabe. Oft gehe es bei den Schreiner-Experten aus über 30 Ländern nicht immer einstimmig zu und her. Hugentobler sagt: «Es ist nervenaufreibend und politisch.»

Denn viele verschiedene Länder bedeuten immer verschiedene Ansichten. Damit der Wettkampf fair bleibt, werden Bewertungen immer in Expertengruppen vorgenommen. Zudem reisen die Experten vier bis fünf Tage früher an und werden in entsprechenden Schulungen auf ihre Aufgaben vorbereitet.

«Auch wenn es Uneinigkeiten gibt, der Wettkampf bleibt immer fair.»

Nach den Bewertungsarbeiten hat der Experte während des Wettkampfes ein wachsames Auge auf seine Schützlinge. «Manche Experten schauen extra von Nahem zu, um die Teilnehmenden möglichst aus dem Konzept zu bringen.» Danach gilt es für ihn zu warten und zu hoffen, dass seinen Kandidaten keine schwerwiegenden Fehler unterlaufen. Nervös sei er nicht, dennoch ist der Druck gross.

Den Sieg im Fokus

Erfolgsverwöhnt. Die vergangenen Jahre liefen gut für die Schreinerinnen und Schreiner an den World Skills. Dementsprechend ist die Erwartung von neuem hoch, dass die Schweiz auch in diesem Jahr auf das Siegertreppchen kommt. Für Hugentobler ist klar, sie nehmen teil, um zu gewinnen, dennoch ist der Erfolg von vielen Faktoren abhängig. Sei das die Qualität der Maschinen, die Tagesform der Teilnehmenden, die mentale Stärke und nicht zuletzt die Konkurrenz.

Die Wettbewerbsaufgabe habe sich gemäss Hugentobler in den vergangenen 20 Jahren nur wenig verändert. Die Vorbereitungszeit habe zugenommen, doch das Niveau sei konstant geblieben. Dennoch mischen immer mehr Länder mit. Waren es damals noch acht Länder, die zu den Favoriten gehörten, sind es heute 15 von 33 Länder. Besonders stechen dabei China, Brasilien und Südkorea hervor.

«War China 2017 praktisch nicht vertreten, teilten wir uns 2019 den zweiten Rang.»

Der Fokus für Hugentobler ist der Sieg. Dennoch merkt er an, sollte es einmal nicht reichen, ist das zwar ärgerlich, dennoch seien die Unterschiede der Topplatzierten minim. «Das ist wie beim Skifahren, es geht um die allerkleinsten Details.» Er fährt fort: «Alleine die Erfahrung und Kontakte, die geknüpft werden können, sind sehr wertvoll.»

Wofür das Herz schlägt

Wenn Hugentobler nach seinen zwei Expertenwochen zurück in die Schweiz komme, fühle er sich so, wie wenn er Halbmarathons laufe.

«Ich komme nach Hause und denke mir, warum habe ich das nochmals gemacht?»

Doch nach einer Dusche und seinem Lieblingsessen merkt er jeweils, dass er weitermachen möchte. «Es ist eine Leidenschaft», so der Schreiner. Sein Handwerk fasziniert ihn. Schon als kleiner Junge half er in der Werkstatt seiner Eltern aus. Nach seiner Ausbildung und einigen Jahren Mitarbeit in grösseren Unternehmen kam das Bedürfnis, selbst ein Unternehmen zu gründen. Dafür investierte er 150 Prozent seiner Energie. «Bis zum Alter von 40 Jahren war das möglich. Ich hatte Energie ohne Ende.» Heute sieht es Hugentobler lockerer, Ausgleiche sind ihm wichtig. Sport und Fischen helfen ihm zu entspannen. Vor allem Letzteres. Denn immer wenn er mit seinem Boot über den See tuckert, kann er neue Kraft für seine Leidenschaft tanken.

