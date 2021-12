Brandstiftung Züsler von Hörhausen und Wigoltingen kommt vor Bezirksgericht Weinfelden: Ihm drohen drei Jahre Freiheitsstrafe Vor zwei Jahren sind eine Abstellfläche in Wigoltingen sowie die Schreinerei Eugster in Hörhausen Flammen zum Opfer gefallen. Ein Verdächtiger wurde nur wenige Tage danach festgenommen. Es dauerte allerdings, bis er die Tat gestand. Nun muss er sich bald vor Gericht verantworten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 22.12.2021, 04.10 Uhr

Die Folgen der Flammen in Hörhausen: die Lager- und Produktionshalle der Schreinerei Eugster in Schutt und Asche. Bild: Andrea Stalder (9.11.2019)

Rund zwei Jahre nach dem grossen Brand in Hörhausen hat die Staatsanwaltschaft Thurgau gegen den Beschuldigten Anklage erhoben. Er muss sich vor dem Bezirksgericht Weinfelden wegen Vorwurfs der mehrfachen Brandstiftung verantworten. Das bestätigt Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau.

«Verhandelt wird in Weinfelden, da das erste Delikt in diesem Bezirk gemeldet wurde.»

Tatverdächtiger gestand im Laufe des Verfahrens

Am Mittwoch, 6. November 2019, um etwa 4 Uhr in der Früh, wurde ein Brand in Wigoltingen gemeldet. Betroffen war eine überdachte Abstellfläche der Firma Provalora. Kurz darauf ist in Hörhausen die Lager- und Produktionshalle der Schreinerei Eugster in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde beim Inferno niemand. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Breu sagt: «In Hörhausen beträgt die Schadenssumme 2,5 Millionen Franken, in Wigoltingen rund 70'000 Franken.»

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Wenige Tage nach dem Brand verhaftete die Polizei einen damals 56-jährigen Mann, der im dringendem Tatverdacht stand, die Brandfälle verursacht zu haben. Er wurde nach 59 Tagen mangels weiterer Haftgründe aus der Untersuchungshaft entlassen. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen gestand er die Tat. Das Feuer habe er aus Groll gelegt. Mit der Schreinerei Eugster hatte er Forderungsstreitigkeiten und mit der Wigoltinger Firma einen arbeitsrechtlichen Streit.

Beklagter anerkennt Forderungen der Privatklägerschaft

Dass die Anklage erst jetzt erhoben wurde, hat gemäss Breu mehrere Gründe. «Ermittlungen in Brandfällen bezüglich der möglichen Brandursachen verlaufen nach dem Ausschlussprinzip, was seine Zeit braucht», erklärt er. Dann war der Beschuldigte für gewisse Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht einvernahmefähig. Ausserdem haben der Beklagte und die geschädigten Privatkläger in einem aussergerichtlichen Verfahren zur Schadensregulierung eine Lösung gesucht.

Die Verhandlung kann im abgekürzten Verfahren stattfinden, da der Beschuldigte sowohl zu seiner Tat steht als auch die Forderungen der Privatklägerschaft im Grundsatz anerkennt. Voraussichtlich hat er mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren zu rechnen. Ein Jahr davon wird er im Gefängnis verbringen müssen, die beiden anderen auf Bewährung mit einer Probezeit. «Das ist eine Strafe, die sich im unteren Bereich des möglichen Strafrahmens bewegt», sagt Breu. Das liege daran, dass der Beschuldigte geständig sowie nicht vorbestraft ist und vor allem, dass keine Person verletzt wurde. Wann die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Weinfelden stattfinden wird, ist derzeit noch offen.

