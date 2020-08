Es geht um 22 Brände: Der mutmassliche Brandstifter von Riedt bei Erlen will nicht hinter Gitter – und legt Berufung ein Die Brandserie von Riedt bei Erlen kommt vors Thurgauer Obergericht. Der Beschuldigte streitet alles ab. Ida Sandl 28.08.2020, 04.50 Uhr

An der Bahnhofstrasse 12 in Weinfelden befindet sich unter anderem das Bezirksgericht. Reto Martin

Das Bezirksgericht Weinfelden hat es sich nicht leicht gemacht: 126 Seiten dick ist das begründete Urteil im Fall des mutmasslichen Brandstifters. Insgesamt sind 22 Vorfälle angeklagt. Denn zwischen März 2016 und Januar 2019 hat es in und um Riedt bei Erlen oft gebrannt. Das Gericht musste sich bei seinem Entscheid allein auf Indizien stützen. Der 51-jährige Beschuldigte streitet alles ab.

Die Weinfelder Richter halten ihn trotzdem in allen angeklagten Punkten für schuldig. Bei manchen Delikten hat das Gericht keine, bei anderen zumindest «keine unüberwindlichen» Zweifel, dass der Beschuldigte der Täter ist. Er wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Schon in St. Gallen wegen

versuchter Brandstiftung verurteilt

Bei der Höhe der Strafe schlägt auch zu Buche, dass der Mann einschlägig vorbestraft ist. Das Kantonsgericht St.Gallen hat ihn bereits im August 2017 wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung, mehrfacher Sachbeschädigung und Verleumdung verurteilt. Damals wurden ihm 12 Monate bedingt auferlegt.

Als Nächstes muss sich jetzt das Thurgauer Obergericht mit dem Fall befassen. Der Beschuldigte zieht das Urteil des Bezirksgerichts Weinfelden weiter, bestätigt sein Anwalt auf Anfrage.

Die Taten zeigen ähnliche Handlungsmuster

Zwei psychiatrische Gutachten liessen die Weinfelder Richter einholen. Beide kommen zum Schluss, dass bei dem Mann eine «akzentuierte Persönlichkeitsstörung» vorliegt. Zum Zeitpunkt der Taten sei er aber voll schuld- und steuerungsfähig gewesen.

Auffällig für das Gericht ist, dass die Delikte eine ähnliche Handschrift zeigen. Oft seien Sachen mit geringem Wert angezündet worden, immer nachts, Brandbeschleuniger wurde nie verwendet. Die Tatorte befanden sich jeweils in der näheren Umgebung der Wohnung des Beschuldigten. Die meisten Vorfälle waren nicht gravierend. Mal brannte eine Hecke, dann ein Kuhbag oder ein abgestelltes Möbelstück. Oder es wurden teure Autos zerkratzt, ein Fenster eingeworfen.

Der Rasenroboter nervte ihn

Häufig hatten die Taten eine Vorgeschichte. Der Beschuldigte nervte sich, weil der Rasenroboter die Alufackeln vor seinem Sitzplatz ummähte. Daraufhin brannte zuerst der alte, später auch der neue Roboter. Zielscheibe der Angriffe war wiederholt die Immobiliengesellschaft, der seine Wohnung gehörte und mit der er Streit wegen Mängeln hatte. So wurden etwa faustgrosse Steine an die Hausfassade geworfen.

Seit Januar 2019 im Gefängnis

Der schlimmste Fall passierte am 1. Januar 2019, als ein Reitstall Feuer fing. Dabei entstand Sachschaden von 400000 Franken. Wäre die Feuerwehr nicht so schnell vor Ort gewesen, hätten die Flammen auf das Wohnhaus übergegriffen. Der Beschuldigte wurde noch am selben Abend verhaftet, seitdem sitzt er in Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Der Stall gehört dem Erler Gemeindepräsidenten Thomas Bosshard, der sagte vor Gericht:

«Jetzt herrscht Ruhe in der Gemeinde».