Brand der Destillerie Der Kamin des Schnapsbrenners verursachte wohl den Brand in Strohwilen Am Dienstagabend brannte das Dach der Destillerie Macardo. Die Brandursache ist noch nicht klar, vermutlich wurde aber der Kamin zu heiss und verursachte den Brand im Dachstock. Sabrina Bächi 11.03.2021, 18.04 Uhr

Am Dienstagabend kam es wegen des Brandes zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Bild: Mario Testa (Strohwilen, 9. März 2021)

Am Dienstagabend kurz nach neun Uhr brannte es im Weiler Strohwilen in der alten Käserei, in der heute die Destillerie Macardo untergebracht ist. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot auf. Schlimmeres konnte verhindert werden, doch das Gebäude aus dem Jahre 1904 ist vor allem im oberen Bereich stark beschädigt. Etwa ein Viertel des Dachs ist kaputt, und auch das Löschwasser hat Schäden angerichtet.