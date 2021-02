BOTSCHAFT Frauenfelder Stadtrat will sich Ämterkumulation nicht vom Volk verbieten lassen: «Es ist nicht sinnvoll» Eine Hintertüre bleibt offen: Der Stadtrat hält an seiner Meinung zur überparteilichen Motion «Unvereinbarkeit» fest und legt dem Gemeinderat zwei Varianten vor.

Samuel Koch 24.02.2021, 04.30 Uhr

Bleibt Frauenfelder Interessenvertretung im Bundeshaus mit imposantem Kuppeldach möglich? Bild: Severin Bigler (Bern, 13. Oktober 2020)

Entweder oder gefällt dem Stadtrat nicht. Das bringt er erneut zum Ausdruck, wie in der jetzt vorliegenden Botschaft «Regelung zur Unvereinbarkeit des Amtes des Stadtpräsidiums mit einem Nationalrats- oder Ständeratsmandat sowie Alternativvorschlag» zu lesen ist. Obwohl der Gemeinderat im vergangenen August die breit abgestützte Motion der Gemeinderäte Peter Hausammann (CH), Pascal Frey (SP), Christoph Regli (CVP) und Kurt Sieber (SVP) mit 21 Ja- gegen 13 Nein-Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für erheblich erklärt hat, hält der Stadtrat an seiner Meinung fest, dass eine Ämterkumulation des Frauenfelder Stadtpräsidiums mit einem National- oder Ständeratsmandat in Bundesbern nicht verboten werden soll.

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

Pascal Frey, Gemeinderat SP und Motionär. Bild: PD

In der Botschaft, in welcher der Stadtrat einerseits seiner Pflicht für einen Gesetzesentwurf nachkommt, schreibt er andererseits, dass mit der Einführung einer Unvereinbarkeit «unnötig in die Wahlrechtsfreiheit eingegriffen wird». Er erachtet es als «nicht sinnvoll, auf diese Weise die Möglichkeit zur Interessenvertretung der Stadt Frauenfeld im Bundesparlament einzuschränken». Deshalb schlägt er dem Gemeinderat nebst einem Verbot der Ämterkumulation in der vom Stimmvolk zu justierenden Gemeindeordnung eine als Vorlage B titulierte Alternative vor.

Vorschlag nur mit Anpassung bei der Besoldung

Christoph Regli, Gemeinderat CVP und Motionär. Bild: PD

Demnach ersucht der Stadt- den Gemeinderat darum, lediglich im Reglement über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates Änderungen vorzunehmen. Der Stadtrat schreibt:

«Gehört das Stadtpräsidium gleichzeitig dem National- oder Ständerat an, trifft der Stadtrat organisatorische Massnahmen zur Entlastung des Stadtpräsidenten, namentlich durch Anpassungen bei der Zuweisung von Ämtern.»

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP und Motionär. Bild: PD

Demnach wäre der Stadtrat in eigener Kompetenz befugt, die Pensen der vier nebenamtlichen Mitglieder von gesamthaft 200 um höchstens 50 Prozent zu erhöhen, was wiederum mit den monetären Ablieferungen des Stadtpräsidiums finanziert werden könne. So sei die Bezahlung (Jahreseinkommen, Taggelder, Entschädigungen für Kommissionspräsidien und Kommissionsberichterstatter sowie ein Drittel der Distanzentschädigung) als Mitglied des National- oder Ständerates und derer Kommissionen der Stadtkasse abzuliefern, genau so, wie das heute schon mit dem Zusatzämtli im Thurgauer Grossen Rat der Fall sei.

Laut einem Faktenbericht «Bezüge der Ratsmitglieder» der Parlamentsdienste vom Frühling 2020 beläuft sich die jährliche durchschnittliche Summe dieser Beträge pro Nationalratsmitglied auf rund 69'000 Franken, pro Ständeratsmitglied auf etwa 89'000 Franken, rechnet der Stadtrat vor.

Die frisch zusammengesetzte Stadtrat gibt seine Legislaturschwerpunkte bekannt: Andreas Elliker, Barbara Dätwyler, Stadtpräsident Anders Stokholm, Elsbeth Aepli und Fabrizio Hugentobler. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld,

1. Oktober 2019)

Bei der für den Stadtrat ungern gesehenen Variante A wären diese Einkünfte ebenso in die Stadtkasse abzugeben, was hingegen wie die Unvereinbarkeitsregelung ebenfalls in der Gemeindeordnung niedergeschrieben werden soll. Denn laut Rechtsprechung des Bundesgerichts müssen Unvereinbarkeitsbestimmungen rechtsgleich sein und als gesetzliche Grundlage in die von den Stimmberechtigten beschlossene und vom Regierungsrat genehmigte Gemeindeordnung aufgenommen werden.

Gegenseitige Kandidaturen nicht ausgeschlossen

Weder das kantonale Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht noch das kantonale Gemeindegesetz enthält wegen der Gemeindeautonomie eine Regelung zur Unvereinbarkeit von Exekutivmitgliedern auf kommunaler Ebene. Deshalb könne die Stadt eigene Leitplanken setzen, wie der Stadtrat dies mit Variante A und zwei vorgesehenen zusätzlichen Absätzen in Artikel 15 der Gemeindeordnung vorschlägt. Kandidaturen eines amtierenden Mitgliedes des Bundesparlaments für das Stadtpräsidium oder eines amtierenden Stadtpräsidiums für einen Sitz im National- oder Ständerat sollen die neuen Bestimmungen jedoch nicht ausschliessen.

Vielmehr trete eine Unvereinbarkeit erst nach erfolgreicher Wahl in das zweite Amt ein und müsste anschliessend behoben werden. Das kantonale Gesetz regelt das Vorgehen, wenn eine Person in ein Amt gewählt wird, das mit anderen von ihr ausgeübten Ämtern oder Tätigkeiten nicht vereinbar ist. Der Stadtrat schreibt:

«Demnach hat diese Person die Unvereinbarkeit selbst zu beheben.»

Tut sie das nicht, kann die zur Wahlgenehmigung zuständige Behörde die geeigneten Massnahmen ergreifen.

Nationalräte sitzen während der Schlussabstimmungen an ihren Pulten, am letzten Tag der Wintersession der Eidgenössischen Räte. Bild: Keystone/Peter Klaunzer (Bern,

18. Dezember 2020)

Tritt die laut Stadtrat «spezifische Situation» einer Unvereinbarkeit ein, soll wegen der «besonderen Interessenlage» eine Übergangsfrist zum Tragen kommen. Denn: «Es erscheint sinnvoll, das Vorgehen bei Eintritt der Unvereinbarkeit zu regeln.» Demnach müsste das Stadtpräsidium ab dem Entscheid für einen Rücktritt zu Gunsten eines Mandats innerhalb der Eidgenössischen Bundesversammlung noch während zwölf Monaten im Amt bleiben können. Grund dafür ist:

«Damit in dieser Zeit die Ersatzwahl (allenfalls zwei Wahlgänge) durchgeführt werden kann und ausreichend Zeit bleibt, damit die für die Nachfolge gewählte Person ihre bisherige Tätigkeit kündigen beziehungsweise beenden kann.»

Im umgekehrten, unwahrscheinlicheren Fall, dass ein amtierender Bundesparlamentarier ins Frauenfelder Stadtpräsidium gewählt wird, genüge eine kurze Frist von 14 Tagen. Der Rücktritt müsse auf einen Zeitpunkt spätestens ein Jahr nach Rechtskraft der Wahl in den Stadtrat erfolgen. Falls das Mitglied die Rücktrittserklärung jedoch nicht fristgemäss abgibt, endet sein Amt im Stadtpräsidium spätestens ein Jahr nach Amtsantritt. Ist die 14-Tage-Frist abgelaufen, soll ein Sinneswandel nicht mehr möglich sein, «denn die Stadt benötigt die Zeit, um die Neuwahl der Nachfolge vorzubereiten».

Die Frauenfelder Innenstadt mit Schloss, Rathaus im Vordergrund sowie den beiden Stadtkirchen. Bild: Andrea Stalder

Sofern der Gemeinderat die für den Stadtrat unbeliebte Variante A bevorzugt, erachtet der Stadtrat die Einführung der neuen Bestimmungen in der Gemeindeordnung erst zu Beginn einer neuen Amtsperiode als «sachgerecht und verhältnismässig». Es sei nicht zwingend, dass sie bereits während des Wahlverfahrens gelte. Denn, schreibt der Stadtrat in der Botschaft, «es genügt, dass die künftige Regelung zu dieser Zeit bereits bekannt ist».