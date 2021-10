Stadt Frauenfeld will im Alterszentrum Pensionstaxen erhöhen

Mit einem neuen Super-Reglement will der Stadtrat auf Stufe Gemeinderat die Rechtsstellung und Aufgaben des Alterszentrums Park (AZP) definieren. Darin festgehalten ist auch die weiterhin geltende Tarifhoheit des Gemeinderats. Das neue AZP-Reglement ist entsprechend vergleichbar mit dem Werkbetriebe-Reglement, das im Sommer 2020 in Kraft getreten ist. In der Botschaft an den Gemeinderat heisst es: «Es handelt sich um eine Nachführung der bisherigen Regelung, ohne Änderung der bisherigen Kompetenzen.» Zudem würden gewisse Anpassungen unter Beachtung von übergeordnetem Recht erfolgen, jedoch ohne materielle Änderungen. Als Rechtsgrundlage für das AZP bestehen aktuell sechs verschiedene Reglemente, Verordnungen und Weisungen. Mit Genehmigung des neuen Reglements können deren zwei aufgehoben werden. Die verschiedenen Reglemente und Verordnungen seien historisch bedingt. Wenn ein neues Angebot geschaffen worden sei, habe es entsprechend ein neues Reglement gegeben. In der Botschaft liest man: «Das AZP versteht sich jedoch als ein Betrieb mit verschiedenen Angeboten, was nun neu mit einem einzigen gemeinderätlichen Reglement verdeutlicht werden soll.» Das Reglement ging diesen Juli und August in eine Vernehmlassung an die Fraktionen, Parteien, Vertragsgemeinden und an die Fachkommission. (ma)