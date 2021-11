Frauenfelder Gemeinderat zur Ara-Reorganisation in Ellikon ZH

Der Zweckverband Ara Ellikon an der Thur besteht aus den Zürcher Gemeinden Dinhard, Ellikon an der Thur, Rickenbach und Wiesendangen sowie Frauenfeld, Gachnang und Uesslingen-Buch. Der Verband wurde im 1972 gegründet. Die Ara wurde drei Jahre später in Betrieb genommen. Bauliche Erweiterung gab es 1993 und 1994 sowie in den Jahren 2014 bis 2016. Die nächsten Schritte sehen so aus, dass der Frauenfelder Gemeinderat bis Januar 2022 die Auflösung des bestehenden Zweckverbands sowie den Anschlussvertrag mit der neuen Anstalt zu genehmigen hat. Am 15. Mai 2022 finden in den Zürcher Verbandsgemeinden Urnenabstimmungen zur Auflösung und zum neuen Gründervertrag statt. Bis kommenden September befinden der Zürcher und der Thurgauer Regierungsrat über die Auflösung. So soll der Gründervertrag der neuen Interkommunalen Anstalt Ara Thurtal auf 1.1.2023 in Kraft treten. (ma)