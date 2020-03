Bon abgewählt – für Cornelia Büchi gilt Gewehr bei Fuss Wer am Thurgauer Wahlsonntag aufgefallen ist. Silvan Meile 15.03.2020, 21.49 Uhr

Der Romanshorner David H. Bon, Präsident der Thurgauer FDP, verpasst die Wiederwahl in den Grossen Rat. Bild: Reto Martin

Knapp vorbei. Cornelia Büchi hat ihr anvisiertes Ziel verfehlt. Die SVP-Gemeinderätin aus Uesslingen verpasst trotz ihres grossen medialen Auftritts vor einem Monat den Einzug in den Grossen Rat. Büchi geriet ins Visier empörter Medienschaffende, weil sie bewaffnet in den Wahlkampf zog. Auf Wahlplakaten und Postkarten posierte die 59-Jährige besonders «zielorientiert» mit ihrem Sturmgewehr 57. Obwohl es nicht gereicht hat. Büchi kann Gewehr bei Fuss stehen. Sie ist auf dem ersten Ersatzplatz der SVP-Liste. Die Chancen, dass sie während der Legislatur nachrücken kann, sind durchaus intakt. Elf Sitze hat die SVP in ihrem Bezirk Frauenfeld.