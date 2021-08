32 Teams am zwölften Buchemer Bodysoccer-Turnier

Plauschsport Bodysoccer-Turnier in Buch: Das war trotz Dauerregen eine Riesengaudi an der Stange Im lebendigen Töggelikasten duellierten sich am Samstag auf dem Buchemer Schulhausplatz 32 Teams. Zum zwölften Mal hatte der Verein Dorfläbe Buch zum Bodysoccer-Turnier eingeladen. Evi Biedermann 29.08.2021, 16.55 Uhr

Am diesjährigen Bodysoccer-Turnier in Buch. Bild: Evi Biedermann

Buch «Stangebisser», «Häxeschuss», «Schlimmer geht immer»: So nannten sich die Teams am diesjährigen Bodysoccer-Turnier beim alten Buchemer Schulhaus. Bodysoccer spielt man mit ganzem Körpereinsatz. Da zappeln Beine wie wild durcheinander, wenn der Ball in die Nähe kommt. Die Hände indes bleiben während des Spiels an den Stangen, wo sie in Schlaufen stecken. So will es das Reglement. Das Spiel ist schnell, hart und verlangt Konzentration. Wer träumt, wird zur Marionette, denn wenn einer an der Stange seitwärts zieht, rutschen die beiden anderen automatisch mit.