Thurgau: Für Carmen Haag ist die BTS nicht gestorben

Interview «Die BTS ist nicht gestorben»: Thurgauer Baudirektorin Carmen Haag bezeichnet die Argumente des Bundes als «nicht nachvollziehbar» Für Regierungsrätin Carmen Haag ist die Bodensee-Thurtalstrasse das grösstes Lärmschutzprojekt der Schweiz. Auch sei der Nutzen für den Kanton als Wirtschafts- und Lebensraum von grosser Bedeutung. Beim Bund sieht man das plötzlich anders. «Die neue Methodik des Bundes hat uns überrascht», sagt Haag. Aufgeben will sie nicht. Hans Suter Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.20 Uhr

Regierungsrätin Carmen Haag ist seit 2014 Baudirektorin des Kantons Thurgau. Bild: Benjamin Manser (4.10.2021)

Die Nachricht aus Bern schlug am Mittwoch wie eine Bombe ein im Thurgau: Der Bund zweifelt an der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS). Damit ist nicht nur die Schnellverbindung zwischen dem Bodensee und dem Autobahnanschluss bei Bonau gefährdet, sondern auch die Oberlandstrasse (OLS). Diese hätte als Verbindungsstück die Lebens- und Wirtschaftsräume Kreuzlingen und Amriswil mit der BTS verbinden sollen. Regierungsrätin Carmen Haag kann die Argumente des Bundes als Thurgauer Baudirektorin nicht nachvollziehen.

Die BTS wird – wenn überhaupt – nicht vor 2040 gebaut: Traf Sie der Entscheid des Bundesrates aus heiterem Himmel oder hatten Sie eine Vorahnung?

Die neue Methodik des Bundes hat uns überrascht. Er hat nur gerade drei Projekte in sein Strategisches Entwicklungsprojekt (STEP) aufgenommen, sechs Projekten eine komplette Absage erteilt und sieben Projekte, darunter die BTS, möchte er nochmals überprüfen. Persönlich enttäuscht mich, dass die Ostschweiz insgesamt nicht berücksichtigt wird. Es gab aber auch Entwicklungen auf Bundesebene, die es erahnen liessen: Das Raumkonzept wird immer stärker zum Grund, finanzielle Mittel auf die grossen Zentren zu konzentrieren.

Der Bundesrat will die BTS «grundsätzlich überprüfen». Der Thurgauer Regierungsrat sagte kürzlich in der Beantwortung einer Interpellation, dass er eine Neubeurteilung für «nicht angezeigt» hält. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären?

Beim Bund sind wir ein Projekt unter vielen, für uns geht es um die gesamtkantonale Entwicklung von Raum und Verkehr. Die BTS ist das Resultat einer jahrelangen, modellhaften und ganzheitlichen Planung. Alle Raum- und Umweltthemen wurden berücksichtig und auf einander abgestimmt. Es wäre das grösste Lärmschutzprojekt der Schweiz. Sämtliche Varianten wurden überprüft. Das vorliegende Projekt ist für uns die «Bestvariante». Wir hatten keine Anzeichen, dass sie der Bund «grundsätzlich» in Frage stellt.

In derselben Beantwortung hält der Regierungsrat fest, «BTS und OLS bilden ein verkehrliches Gesamtpaket». Ist somit auch die OLS für die nächsten 20 Jahre vom Tisch?

Die OLS ist eine flankierende Massnahme zur BTS. Die OLS wird nur gebaut, wenn die BTS gebaut wird.

Die Regierungen sind im Rahmen einer Vernehmlassung bis Ende April 2022 zur Stellungnahme eingeladen. Hoffen Sie noch auf eine Wende zugunsten der BTS?

Ja, das hoffe ich sehr. Für uns sind die Argumente des Bundes nicht nachvollziehbar. Wir können auch nicht nachvollziehen, weshalb der Flächenverlust bei einer Oberlandautobahn offenbar kein Problem ist, bei uns aber schon. Das Volk hat 2012 Ja zu BTS/OLS gesagt. Der Handlungsbedarf hat sich seit der Volksabstimmung akzentuiert, der Individualverkehr wird im Kanton Thurgau auch in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielen. Nur mit der BTS können wir gleichzeitig die Städte und Dörfer zwischen Arbon am Bodensee und dem A7-Zubringer im Thurtal entlasten und gleichzeitig den Oberthurgau mit seiner Bevölkerung und Wirtschaft besser in Richtung Zürich anbinden.

Das letzte Wort bei der BTS hat das nationale Parlament. Bauen Sie auf eine Intervention der Ostschweizer Parlamentsmitglieder in Bern?

So wie ich unsere Parlamentsmitglieder kenne, werden sie mit vereinten Kräften zugunsten des Thurgaus intervenieren.

Wie weit rechnen Sie mit der Unterstützung der Grünen und der SP?

Tatsächlich erwarte ich keine grosse Begeisterung bei GP-Nationalrat Kurt Egger. SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher hat in der Vergangenheit eher Kompromissbereitschaft zum Wohl des Kantons geäussert.

Kann der Thurgau planerisch jetzt noch etwas bewegen auf der Thurtalachse – zum Beispiel die Umfahrungen von Amriswil oder Weinfelden – oder sind ihm die Hände gebunden?

Solche Überlegungen mache ich mir momentan nicht – es geht immer noch um die BTS. Grundsätzlich gehört die Strasse aber dem Bund, und er ist im Lead.

Kann der Bau der OLS als Alternative zur BTS dienen? Etwa indem ein Anschluss des Oberthurgaus an die Autobahn in Kreuzlingen hergestellt wird, was auch schon mal auf dem Tisch lag und mit dem Projekt «Südumfahrung Kreuzlingen» von den Stimmbürgern abgelehnt worden ist?

Auch hier: Für mich ist die BTS nicht gestorben. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, damit der Bund sie doch noch in den «STEP» aufnimmt, statt vorauseilend andere Optionen zu prüfen.

Wie bewerten Sie rückblickend die Tatsache, dass der Bund die BTS zur Nationalstrasse erklärt und somit ins Nationalstrassennetz übernommen hat?

Das ist sicher richtig. Es handelt sich um die Thurgauer Hauptachse von Ost nach West, die den Stellenwert einer gut ausgebauten Nationalstrasse verdient hat. Die Schweiz geht bis zum Bodensee: Wirtschaft und Bevölkerung sind auf eine gute Verbindung Richtung Zürich und weiter angewiesen.

