Auf der Suche nach dem Paradies ganz im Westen des Thurgaus

Bodensee-Sommer Seebären, Engel und ganz viel Idylle: Unterwegs in Paradies im westlichen Zipfel des Thurgaus – verdient der Ort seinen Namen? Ein Nachmittag am Rhein: TZ-Redaktor Mathias Frei kehrt zu seinen Wurzeln zurück, nämlich in seinen Heimatort. Dort stösst er auf goldene Anker an Halsketteli, einen ehemaligen Skihüttenbetreiber, der täglich durch die Hölle fährt, und auf eine Gemeindepräsidentin, die auch von weniger Paradiesischem zu berichten weiss. Altparadies ist so pittoresk wie Ballenberg, nur springen im Thurgau kleine Kinder herum. Mathias Frei 10.08.2021, 19.30 Uhr

Fährbetreiber Roland Walter in seinem Zehn-Passagiere-Aluschiff beim Übersetzen nach Büsingen (Deutschland). Im Hintergrund das Restaurant Paradies. Bild: Ralph Ribi

Die Katholiken haben die Wahl. Sie können im Paradies ihre letzte Ruhe finden. Eine versöhnliche Vorstellung. Aber es gebe kaum noch Bestattungen auf dem kleinen Friedhof hinter der ehemaligen Klosterkirche St.Michael, die heute Pfarrkirche ist, sagt Schlatts Gemeindepräsidentin Marianna Frei. Wieso auch sich über den Tod hinaus Gedanken machen, denke ich mir.

In meiner Identitätskarte ist unter Heimatort Schlatt TG eingetragen. Ich war schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr in Schlatt, geschweige denn in Paradies, einem Schlattemer Ortsteil. Tante Els wohnt in Feuerthalen, Onkel Walter lebte lange in Unterschlatt. Aktuell ist im Paradies Endstation. Dahinter beginnt die Baustelle. Kein Durchkommen nach Schaffhausen.

Schlatts Gemeindepräsidentin Marianna Frei am Rhein bei den Bootsplätzen, die der Politischen Gemeinde gehören. Bild: Ralph Ribi

Ein hoher Rheinpegel und Häuser aus dem 15.Jahrhundert

Die Gemeindepräsidentin und ich, wir spazieren weiter, an zwei Säuli des Kloster-Gutsbetriebs vorbei, die sich freudig im Dreck suhlen. Vor uns liegt der Chrüzbuckweg. «Hier steht eines der ältesten Riegelhäuser des Kantons Thurgau, das in seiner Gesamtheit erhalten ist», erzählt sie. Die Dendrochronologie hat für den östlichen Gebäudeteil ein Baumfälldatum um 1483/84. Nebenan wird das Torhaus restauriert. Das Paradies müsste sich vor dem Ballenberg nicht verstecken. Aber hier lebt es. Marianna Frei freut sich:

«In diesen historischen Häusern leben Familien mit kleinen Kindern. Das ist schön.»

Am Chrüzbuckweg: Gemäss dendrochronologischen Untersuchungen ist das Holz dieses Riegelhauses um 1483/84 gefällt worden. Bild: Ralph Ribi

Unten am Rhein im Restaurant Paradies gibt es Espresso. Es ist einer der wenigen Tage diesen Sommer, die trocken sind. Am anderen Ufer wird ein Rasen gemäht. Der Pegel des Rheins ist erstaunlich hoch. Vielleicht noch 20 Zentimeter unter der Terrasse der schönen Gartenwirtschaft. Einen Steinwurf weiter flussaufwärts gibt es vier Bootsplätze, die der politischen Gemeinde gehören und vermietet sind. Marianna Frei sagt, sie gehe gerne im Rhein schwimmen, wenn es die Zeit zulasse. Diesen Sommer lag es aber auch am Wetter, dass sie es noch nie geschafft hat. Hier hat der Schaffhauser Energieversorger SH-Power im Winter 2019/20 das Ufer renaturiert.

Kinder streicheln zwei Säuli des Gutsbetriebs Paradies. Bild: Ralph Ribi

Über 1100 Jahre früher war das Paradies noch nicht. An gleicher Stelle lag der Ort Schwarzach. «Svarza» wird um 875 in einer Rheinauer Urkunde erwähnt. Der Name bezeichnete wohl den Bach (Schwarze Aa), der aus der Kundelfinger Quelle in den Rhein fliesst. Im Jahr 1253 ermöglichte der Kyburger Graf Hartmann der Ältere die Gründung eines Klosters in Schwarzach. Seine Güter schenkte er dem Kloster Paradies bei Konstanz, das kurz zuvor die Klarissenregel angenommen hatte. Die Klarissinnen zügelten, das Klostergut Paradies verdrängte alsbald das Dorf Schwarzach mitsamt Namen.

Im Jahr 1918 kaufte das heute international tätige Schaffhauser Industrieunternehmen Georg Fischer AG (GF) das Kloster mitsamt Gutsbetrieb. Mit der Landwirtschaft wollte man der Nahrungsmittelknappheit unter den eigenen Arbeitern entgegenwirken. 1952 wurde das Kloster zum 150-Jahr-Jubiläum der GF umfassend restauriert. Heute befinden sich im Kloster das Ausbildungszentrum der GF sowie die Eisenbibliothek – die einzige Fachbibliothek der Schweiz zum Thema Eisenverarbeitung. Sie sei glücklich über das Engagement der GF, sagt Marianna Frei. Denn der Erhalt und Betrieb dieser Anlagen sei aufwendig und kostenintensiv. Dann erzählt sie, dass auch schon mal Leute auf der Hauptstrasse halten, um ein Foto von der Ortseingangstafel von Paradies zu machen.

«Es ist halt einfach landschaftlich einmalig.»

Die ehemalige Klosterkirche St.Michael, die heute Pfarrkirche ist. Bild: Ralph Ribi

Aber es sei auch nicht immer paradiesisch hier. Wenn im Sommer die Touristen in Scharen kommen, der Parkplatz überfüllt ist. Das passe nicht allen hier. Erwünscht wäre sanfter Tourismus, dass die Leute zum Beispiel auf ihrer Wanderung oder Velotour im Paradies Halt machen. Und wie verhält es sich in Sachen Steuerparadies? «Wir liegen im Thurgauer Durchschnitt, haben nicht den höchsten, aber auch nicht den tiefsten Steuerfuss.» Frei ist seit Sommer 2015 Gemeindepräsidentin von Schlatt. Ihr Vorgänger hiess Kurt Engel. Damals habe man vom Engel im Paradies gesprochen.

«Das funktioniert mit meinem Namen nicht mehr.»

Von der Skihütte an den Rhein mit 500 Sitzplätzen

Jens Hopf ist in der zwölften Saison Pächter des Restaurants Paradies. Bild: Ralph Ribi

Etwas länger als die Gemeindepräsidentin im Amt ist Jens Hopf auf dem Restaurant Paradies. Heuer ist seine zwölfte Saison im klassischen Ausflugslokal mit gutbürgerlicher Küche, wie er sagt. Anfangs wohnte Hopf in der Wohnung über dem Restaurant. Zu Gunsten seiner Work-Life-Balance wohnt er heute ausserhalb.

«Ich fahre abends jeweils über die ‹Höll› in Diessenhofen nach Hause – und morgens wieder ins Paradies.»

Das Restaurant Paradies mit seinen insgesamt rund 500 Sitzplätzen drinnen und draussen ist jeweils von Mitte März bis Mitte Oktober geöffnet. «Im ersten Jahr hatte ich noch über den Winter geöffnet, aber ab September gab es oft Nebel. Da ist niemand mehr gekommen.» Für den gelernten Gastronomen, der früher eine Skihütte betrieben hat, ist das Lokal sowohl personell als auch kulinarisch eine Herausforderung. An besten Tagen braucht er 30 Mitarbeitende, wenn es aber regnet, ist nur wenig los. Und in Sachen Speisekarte brauche es den Spagat zwischen dem Mehrgänge-Menu mit Weinbegleitung und dem kleinen Snack am Nachmittag. Trotzdem: «Am frühen Sommermorgen ist es hier traumhaft.»

Wo Autos auch schon mal stehen bleiben: Ortseingangstafel von Paradies. Bild: Ralph Ribi

Dann läutet es ein paar Meter weiter flussabwärts. Jemand will mit der kleinen Fähre von Paradies ins deutsche Büsingen übersetzen. Roland Walter kommt aus seinem Büro an die Anlegestelle. Der heute 74-Jährige betreibt die Fähre, die eine mindestens 100-jährige Geschichte hat, seit 1975. Er wurde von der GF angefragt, weil der damalige Wirt den Fährbetrieb nicht bewältigen konnte. Seine Saison ist von Anfang April bis Ende Oktober. Da fährt er von 11.45 bis 18.30 Uhr, sonntags schon ab 9 Uhr. Einfach läuten, dann kommt er. Walter ist ein liebenswürdiges Unikum, wie da dieser goldene Anker an seinem Halsketteli hängt. Ein kleiner Seebär, der von Bern und Konstanz die Konzession für den Personenfahrbetrieb auf dem gesamten Bodensee hat. Gruppen, oft auch Schulklassen, fahre er aber selten noch über Stein am Rhein hinaus. Sein Hauptgeschäft liegt sowieso quer über dem Rhein. Diese Verbindung findet man auch auf sbb.ch mit offiziellem Fahrplan.

Bei der Glocke läuten. Dann kommt Fährbetreiber Roland Walter. Bild: Ralph Ribi

«Manchmal mache ich fünf Fahrten am Tag, manchmal auch hundert.»

An diesem Tag hat er schon 23-mal übersetzt. 23-mal wieder im Paradies ankommen. «Es ist eigentlich schon ein Traumjob», sagt er. Wenn viel los ist, fährt er das 20-Passagiere-Alu-Schiff. Im kleinen haben zehn Platz. Eine Fahrt dauert vier bis sechs Minuten, je nach Schlenker, den Walter fährt. Sie dürfte auch länger dauern im Fahrtwind.

Momoll, das ist also schon ein wenig paradiesisch, denke ich mir. Umso mehr, wenn es im Sommer heiss ist, man sich im Rhein abkühlen und einfach sein kann.

