Mit Waterbikes über den Bodensee

Bodensee-Sommer Mit dem Wasserfahrrad über den Bodensee: «Alle anderen denken dann oft, dass ich spinne, dabei ist es Freiheit» Seit diesem Sommer ist der Bodensee um eine Sportart reicher. Denn Peter Berger verleiht Wasserfahrräder. Mona Lippisch Jetzt kommentieren 03.09.2021, 18.30 Uhr

Peter Berger strampelt mit seinem Wasserfahrrad über den Bodensee. Bild: Mona Lippisch

Stand-up-Paddle-Boards (SUP) und Surfbretter, Kanus und Kajaks, Segel- und Motorboote: Die Vielfalt der Wassersportgeräte auf dem Bodensee ist gross. Und sie ist diesen Sommer noch grösser geworden. Denn in Immenstaad gibt es jetzt Wasserfahrräder zum Ausleihen.

Inhaber des Verleihs ist Peter Berger. Er war vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal mit einem Wasserfahrrad unterwegs. Doch noch immer sei das Sportgerät in Deutschland nicht sehr etabliert. Weil der 58-Jährige das ändern will, hat er nun einen Wasserfahrradverleih eröffnet. Der gelernte Touristiker erzählt:

«Früher waren die Räder technisch noch nicht ausgereift, ich bin öfters im Wasser gelandet.»

Mittlerweile seien die Fahrräder für die Fortbewegung auf dem Wasser aber fortschrittlicher und könnten nicht mehr umfallen.

Peter Berger. Bild: Mona Lippisch

In seinem Verleih neben der Minigolfanlage hat Peter Berger zehn Wasserfahrräder für Kunden zur Auswahl. Es gibt Einzelräder und Tandemräder. Jedes Gefährt besteht aus aufblasbaren Kufen, auf denen der Fahrradsattel, Pedalen und Lenker befestigt sind. Was kurios aussieht, ist in der Bedienung recht einfach: Mit dem Lenker wird gelenkt, mit dem Treten der Pedale geht es vorwärts oder rückwärts. «Quasi kinderleicht», wie Berger sagt.

Eine Testfahrt bestätigt diese Aussage. Solange man gemütlich strampelt, geht es auch gemütlich vorwärts. Wer etwas schneller unterwegs sein möchte, der muss auch kraftvoller in die Pedale treten. Das kann dann sogar richtig anstrengend werden. Die Fahrt mit dem «Waterbike» fühlt sich an wie Fahrradfahren an Land, mit etwas Widerstand durch Strömungen oder Wellen.

Erst Einweisung, dann strampeln

Bevor Kunden sich an diese Art der Fortbewegung herantasten können, bekommen sie von Peter Berger eine Einweisung. «Ich weise auf die geltenden Regeln hin, etwa auf das Verbot, durch Naturschutzzonen zu fahren, oder auf Vorfahrtsregeln», erklärt er. Die Hinweise bekomme jeder Kunde in schriftlicher Form ausgehändigt. Berger betont:

«Ausserdem bekommt jeder eine Schwimmweste mit, das ist Pflicht.»

Kinder und Jugendliche müssen sie während der Fahrt anlassen, Erwachsene können selbst entscheiden, ob sie eine Weste tragen oder nicht. «Mehr gibt es nicht zu beachten, dann kann es auch schon losgehen», sagt der 58-Jährige und lacht.

Peter Berger freut sich, dass er den Verleih gemeinsam mit Johannes Gärtner in Immenstaad eröffnen konnte. Denn Berger selbst ist gebürtiger Immenstaader, er kennt sich in der Gemeinde und in der Gegend am Bodensee gut aus. «Nach meinem Studium in Ravensburg bin ich viel herumgekommen und habe als Touristiker an vielen Orten auf der ganzen Welt gearbeitet. Jetzt bin ich froh, dass sich der Kreis schliesst», erzählt er.

Peter Berger mit seinem Waterbike. Bild: Mona Lippisch

Bisher sei Berger zufrieden mit dem Start des Verleihs, die Wasserfahrräder würden von Touristen und Einheimischen gut angenommen. «Die Resonanz unserer Gäste ist positiv, das freut mich», berichtet der 58-Jährige. Eine konkrete Zielgruppe habe er nicht. Die Kunden, die bei ihm auftauchen, sind verschieden – von Familien über Paare bis hin zu Omas mit Enkelkindern.

Eine Ergänzung, keine Konkurrenz

Eine Konkurrenz in den zahlreichen SUP- und Kanuverleihen sieht Berger bislang nicht. Im Gegenteil: «Das alles sind verschiedene Wasserspassgeräte. Jedes Sportgerät hat sein eigenes Flair.» Berger sehe das Wasserfahrrad eher als Ergänzung zum bisherigen Angebot. Auch er selbst gehe gerne surfen oder segeln. Was aber ist für Peter Berger am Wasserfahrrad so besonders?

«Es ist eine neue Mobilität auf dem Wasser, ohne CO 2 -Ausstoss, ganz umweltfreundlich und entspannt.»

Ausserdem sei er mit dem Wasserfahrrad flexibel. Während beim Segeln viel Zeit eingeplant werden muss und es zum Surfen Wind braucht, könne er mit dem Wasserrad jederzeit eine Runde drehen.

«Morgens nehme ich mir gerne meine Zeitung mit, einen Kaffee und ein kleines Frühstück. Dann fahre ich auf den See heraus und mache es mir gemütlich», sagt Berger. «Alle anderen denken dann oft, dass ich spinne. Aber für mich ist das mein grösstes Glück, meine Art von Freiheit.»

Auf einen Blick Über den Verleih: Der Wasserfahrradverleih von Peter Berger und Johannes Gärtner liegt direkt neben der Minigolfanlage in Immenstaad, Seestrasse-West 37. Er ist im Sommer bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ausserhalb der Saison können ganzjährig Wasserräder auf Anfrage ausgeliehen werden. Kosten: 14 Euro pro Stunde für ein Einzelrad, 20 Euro pro Stunde für ein Tandemrad. Es können auch Touren gebucht werden. Neben dem Verleih bieten Berger und Gärtner auch Wasserfahrräder zum Kauf an. (Mona Lippisch)

Zur Person: Peter Berger hat im Juli einen Wasserfahrradverleih in Immenstaad neben der Minigolfanlage eröffnet. Der 58-Jährige ist in Immenstaad aufgewachsen, war in den vergangenen Jahrzehnten durch seinen Beruf aber auf der ganzen Welt unterwegs: Peter Berger studierte Tourismus an der früheren Berufsakademie in Ravensburg. Zum ersten Mal war er vor etwa zehn Jahren mit einem Wasserfahrrad in Hamburg unterwegs. Schnell entwickelte er eine Leidenschaft für das Sportgerät und kaufte sich sein erstes eigenes Wasserfahrrad. Mit dem Verleih in Immenstaad hat sich der Touristiker einen «kleinen Traum» erfüllt, wie er bekennt. (Mona Lippisch)