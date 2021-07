Bodensee-Sommer Ex-Matrose sticht wieder in See: Mulmiges Gefühl weicht rasch der Routine Wurf ins kalte Wasser: Während des Studiums arbeitete Samuel Koch als Matrose bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Für den Bodensee-Sommer versucht sich der Redaktor nach über sechs Jahren erneut als Teil der nautischen Mannschaft. Samuel Koch 13.07.2021, 18.30 Uhr

Um das Schiff mit dem Seil für den Einstieg am Landesteg festzumachen, benötigt es die richtige Wurftechnik. Bild: Michel Canonica

Sich fühlen wie mit 25? So ging es mir, als mich mein Beruf als Redaktor wieder zu jenem als Matrose der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) zurückbrachte. Wieder? – Ja. Diesen Beruf kenne ich bestens, schipperte ich auf den Kursschiffen der Weissen Flotte doch drei Saisons während meines Studiums zum Kommunikator FH zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen hin und her.

Aller mentalen Vorbereitung zum Trotz beschlich mich vor dem Betreten der MS Schaffhausen ein beklemmendes Gefühl. Über sechs Jahre ist das nun her, als ich zuletzt ein URh-Kursschiff als Teil der nautischen Mannschaft betrat. Weiss ich noch, wo ich was finde? Kann ich das tonnenschwere Schiff noch mit meinen seemännischen Fähigkeiten festmachen? Erkenne ich, ob die Billette, die mir die Fahrgäste vorweisen, gültig sind?

Samuel Koch, Ex-Matrose und heute Redaktor bei der «Thurgauer Zeitung». Bild: Michel Canonica

Jetzt kehre ich also für einen halben Tag zurück, was ich mir zwar als waschechter Seebueb vom Untersee gedanklich immer mal wieder vorstellte. Wahr geworden ist die Rückkehr jedoch erst durch meinen jetzigen Arbeitgeber, der mich für die Bodensee-Sommer buchstäblich über die Reling ins kalte Wasser geworfen hat.

Zuunterst in der seemännischen Nahrungskette

Mit einem Gascho Bier unter dem Arm – eine fast schon obligate Seemannskost nach getaner Arbeit – betrete ich also morgens kurz vor 8 Uhr die MS Schaffhausen mit Platz für 600 Personen, die wetterfest im Hafen von Kreuzlingen liegt. Kapitän Urs Thaler, Maschinist Martin Singer, Kassier Arnold «Nani» Ribi und Matrose Vincent O'Brien begrüssen mich, als gehörte ich schon immer dazu.

Als Matrose befindet man sich zuunterst in der seemännischen Nahrungskette. Da gehören beim Aufrüsten vor der Ankunft der Fahrgäste Wischen und WC-Putzen ebenso dazu wie das Wegwaschen von Mücken und Spinnweben. Jeder geht seinen morgendlichen Pflichten nach, um den Stahlkoloss sicher und sauber für die Fahrt vorzubereiten. Klarschiff machen halt. Der Kassier hisst am Heck die Schweizer Flagge. Der Maschinist kontrolliert die 500-PS-Dieselmotoren. Der Kapitän bereitet im Steuerhaus alles für die baldige Abfahrt vor. Und Jael Steiger, Mitarbeiterin der Bordgastronomie, ist am Staubsaugen.

Matrose ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensweise. Man identifiziert sich damit, vielleicht mehr noch als anderswo. Passend dazu hat die URh dem temporären Rückkehrer eine Uniform mit Hemd, Hose und Hut bereitgelegt. Wer auf dem Schiff arbeitet, soll ja schliesslich eine Falle machen. Trotz miserablem Sommerwetter steigen die ersten Fahrgäste ein, eine Gruppe mit Velos betritt das Schiff. «Grüezi mitenand, die Billette werden später kontrolliert», höre ich mich spontan hinter einer Schutzmaske sagen, als hätte ich nie einen anderen Beruf ausgeübt. Ich zähle die zugestiegenen Personen für die Fahrgaststatistik, Maschinist Singer schnappt sich das erste Velo fürs Vordeck.

Samuel Koch, als Matrose auf der MS Arenenberg im Jahr 2012. Bild: PD

Das zunächst mulmige Gefühl weicht noch vor der Abfahrt um 9 Uhr der Routine. Das Team ist eingespielt, mit klaren Aufgaben. Sicherheit kehrt ein, Souveränität, Stolz.

«Ich kann es noch, es ist alles wie früher.»

Erste Bewährungsprobe geht in die Hosen

Die meisten Fahrgäste genehmigen sich wegen des Hudelwetters im Saal ein warmes Getränk. Andere sitzen auf dem Oberdeck unter dem Sonnensegel und atmen die frische Seeluft ein und die mystische Stimmung auf. Nach einem langen Hornstoss als Signal für die Hafeneinfahrt bewegt sich die MS Schaffhausen behutsam in Richtung Steg. Jetzt zählt's, Schiffsseil werfen und festmachen. Das blaue Seil liegt beim ersten Griff in den Händen wie immer. Als wäre ich nie weg gewesen. Seil mit Schlaufe in der rechten Hand, das restliche Seil in der linken. Kühler Kopf. Konzentration.

Den Haken am Pfahl verpasse ich im ersten Anlauf, so viel vorne weg. Die Enttäuschung aber hält sich in Grenzen. Langes Hadern wäre verfehlt. Vielmehr muss es schnell gehen. Seil aufnehmen, mit einem nächsten Schwung über den Pfahl damit. Dann folgt das Belegen an den Pollern. Mit einem Mastwurf binde ich fest. O'Brien öffnet die Türen, Singer und Ribi nehmen vom Hafenmeister die Treppe entgegen.

Einstieg der Fahrgäste auf der Insel Reichenau. Bild: Michel Canonica

«Guten Tag, willkommen auf der MS Schaffhausen. Vorsicht, rutschig! Und Tickets gibt's gleich hier am Schalter.»

Grinsen. Denn die Worte fliessen fast automatisch, identisch wie vor sechs Jahren. Sie fliessen fast so beständig wie das Wasser vom Obersee in den Seerhein in Richtung Untersee, dem Weg für die «Schaffhausen». Wegen des hohen Wasserstandes stehen unmittelbar nach dem Ablegen die nächsten Aufgaben bevor.

Für die beiden ersten Brückendurchfahrten in Konstanz müssen nicht nur der Mast, die Windschutzscheiben und das Sonnensegel auf dem Oberdeck gelegt beziehungsweise gesenkt werden. Ebenso öffnet Singer das Steuerhaus, womit Thaler plötzlich ein Schiffscabriolet steuert. Auf dem nassen Oberdeck ist wieder Konzentration gefragt. Ein Fehler, eine kleine Unachtsamkeit bei voller Fahrt unter den Brücken hindurch, könnte verheerende Folgen haben.

Für die Brückendurchfahrt müssen Steuerhaus, Mast, Windschutzscheiben und Sonnensegel gesenkt werden. Bild: Michel Canonica

Einmal Seebueb, immer Seebueb

Den Schwanenhals hinab um Untiefen herum schlängelt sich der Koloss, der sich dank zwei, sich um 360 Grad drehenden Ruderpropellermotoren selbst an Ort und Stelle seitwärts manövrieren lässt, an der Tägerwiler Badi vorbei in Richtung Gottlieben. Zwischendurch kontrollieren O'Brien und ich die Billette. Die Anzahl Fahrgäste ist überschaubar, die Kontrolle geht einwandfrei über die Bühne. Im Saal stimmt Vollzeitmatrose O'Brien plötzlich ein Geburtstagsständchen für einen Fahrgast an. Alle singen mit, das erwachsene Geburtstagskind strahlt.

Dann erreichen wir Ermatingen. Heimatgefühle kommen auf, die Stimmung am Untersee ist selbst an diesem regnerischen Morgen unvergleichlich schön. Einmal Seebueb, immer Seebueb. Die restliche Fahrt bis zu meiner persönlichen Endstation Stein am Rhein fühlt sich vertraut an, wohlbekannt, zumindest für ein paar Stunden. Wie damals mit Mitte 20, als die Tage via Schaffhausen zurück nach Kreuzlingen lang, aber interessant und abwechslungsreich waren.