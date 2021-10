Bodensee-Schifffahrt: Noch weit entfernt von der Normalität

Bodensee-Schifffahrt Passagierzahlen auf dem Bodensee sind noch weit entfernt von der Normalität Nächsten Sonntag, 17. Oktober, geht die Schiffsaison 2021 der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG (SBS AG) zu Ende. Die Kursschiffe werden am Wochenende ein letztes Mal nach Lindau und Meersburg unterwegs sein. Die Linie Rorschach-Rheineck muss aufgrund von Niedrigwasser ein Wochenende früher als geplant eingestellt werden. 13.10.2021, 16.39 Uhr

Menschen geniessen die Fahrt auf der frisch renovierten MS St. Gallen der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt SBS. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wie die SBS mitteilt, ist die Passagierfrequenz gegenüber dem Vorjahr um rund einen Fünftel auf 315'000 Passagiere gestiegen. Der Passagierzuwachs 2021 resultiert laut SBS ausschliesslich aus dem Ausflugsverkehr. «Mit einem Minus von 45 Prozent im Vergleich zum Fünfjahresschnitt ist das Unternehmen jedoch noch weit weg vom ursprünglichen Geschäftsniveau», heisst es weiter in der Mitteilung. Nun will die SBS das letzte Quartal mit dem Winterzauber auf der Hafenplattform in Romanshorn und einer Vielfalt an Themenschiffen weiter verbessern.