Bodenpolitik «Damit kann man keinen Blumenstrauss gewinnen»: Warum Stadtrat Andreas Elliker mit der Liegenschaftenstrategie in Frauenfeld zum «Bad Boy» mutiert Wenig Zuckerbrot und viel Peitsche: Gemeinderäte aller Couleur loben, aber kritisieren zugleich die neue Liegenschaftenstrategie. Stadtrat Andreas Elliker reagiert, will aber keine Versprechen abgeben und kündigt Botschaften für Gemeinderat und Volk an. Samuel Koch 16.04.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drohnenaufnahme von der Allmend her in Richtung Stadtzentrum mit der Autobahn im Vordergrund und dem Langdorf sowie Murg-Auen-Park im Hintergrund. Bild: Andrea Stalder

Was bisher geschah: Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren Forderungen aus dem Gemeinderat gegeben, eine städtische Liegenschaftenstrategie auszuarbeiten.

2017 kündigt der Stadtrat erstmals an, eine solche Strategie zu erarbeiten.

Im Herbst 2019 definiert der Gesamtstadtrat folgendes Legislaturziel: Systematische Entwicklung und Pflege der städtischen Liegenschaften.

Im März 2020 hat der Stadtrat die Liegenschaftenstrategie zusammen mit zwei orientierenden Beilagen zur Vernehmlassung bei den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten verabschiedet.

Im März 2021 hat der Gemeinderat die Liegenschaftenstrategie zur Kenntnis genommen, mit Voten jedoch Lob und Tadel ausgesprochen.

Nicken war das Einzige, was der Gemeinderat tun konnte. Trotzdem taten die Stadtparlamentarier vor der Kenntnisnahme in der März-Sitzung ihre Meinung über die Liegenschaftenstrategie des Stadtrates kund. Lob und Tadel wechselten sich in den Voten von links bis rechts ab. Andreas Elliker als zuständiger Stadtrat habe es schlimmer erwartet, auch wenn er heute sagt: «Mit dieser Arbeit kannst du keinen Blumenstrauss gewinnen.»

Coronakonforme Sitzung im Bürgersaal des Rathauses. Bild: Reto Martin (Frauenfeld,

9. Dezember 2020)

Der Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr setzt sich jetzt aber für dieses wichtige Planungsinstrument ein, wofür er vor seiner Wahl zum Stadtrat vor anderthalb Jahren schon während seiner Zeit als SVP-Gemeinderat gekämpft habe. Er sagt:

«Wir haben nun einen ersten Wurf, der Marathon beginnt erst jetzt.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Andrea Stalder

Nach den Voten aus den Fraktionen bleiben viele offene Fragen zurück. Aus dem Rat gab es für den Stadtrat Zuckerbrot und Peitsche, wenig Zuckerbrot und viel Peitsche. Und schon davor diskutierte man in den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) Finanzen und Administration sowie Bau und Werke über die wichtigsten Aufgaben und die Trägerschaft der Liegenschaftenstrategie.

Stefan Geiges, Gemeinderat CVP. Bild: PD

«Es sind noch viele Fragen offen», hielt GPK-Sprecher Stefan Geiges zur grossen Flughöhe des Strategiepapiers fest. Er sagte, dass einige GPK-Mitglieder die Förderung von preisgünstigem Wohnraum nicht als Aufgabe der Stadt betrachteten und ihren Respekt gegenüber den allfällig hohen Heimfallentschädigungen kundtaten, wenn die Stadt ihre Liegenschaften im Baurecht abgeben würde. Das sieht der Stadtrat jedoch höchstens noch für Gewerbe und Vereine vor, wie Elliker gegenüber diesem Medium sagte.

Von Gemeinderat und Volk legitimierte Wohnbauförderung

Peter Hausammann, Gemeinderat CH. Bild: PD

CH-Gemeinderat Peter Hausammann erinnerte für die Fraktion CH/Grüne/GLP an die Rolle der Strategie, im Verhältnis zu den geltenden Gesetzen, welche auch der Stadtrat nicht übersteuern könne. «Die Stufenordnung ist klar: Reglemente gehen der Liegenschaftenstrategie vor», sagte er. Und wenn er und seine Fraktionskollegen schauen würden, was der Stadtrat zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum macht beziehungsweise nicht macht, seien sie «weder beruhigt noch überzeugt». Hausammann sprach von einem Widerspruch zum bestehenden Recht und ergänzte:

«Die Attacke auf die Förderung von preisgünstigem Wohnraum beziehungsweise gemeinnützigem Wohnungsbau ist unverständlich und unhaltbar.»

Roland Wetli, Gemeinderat CH. Bild: PD

CH-Gemeinderat Roland Wetli schlug in dieselbe Kerbe und monierte, dass die Stadt ihre eigenen Liegenschaften für Wohnungen nicht mehr im Baurecht abgebe, sondern die Grundstücke für Wohnsiedlungen und eine Siedlungsentwicklung nach innen selber überbauen wolle. Wetli sagte:

«Ein Alleingang der Stadt macht keinen Sinn.»

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Zudem bemängelte die Fraktion CH/Grüne/GLP die Unvollständigkeit der Strategie. Demnach vermisst sie, wie im GPK-Votum erwähnt, die übergeordneten Ziele, einen zeitlichen Fahrplan mit einzelnen Massnahmen sowie den Absatz mit dem Titel «Gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung». Das Fehlen des letzten Punktes findet CH-Gemeinderätin Anita Bernhard «äusserst bedauerlich». Da genüge ein Leitfaden nicht, den der Stadtrat nach den Querelen um die Bewilligungspraxis für temporäre Bauten auf öffentlichem Raum versprochen hat. Stichwort: Winterzauber von Schausteller Hanspeter Maier. CVP-Gemeinderat Stefan Geiges stützte Bernhards Meinung. «Es ist fraglich, dass dazu keine Aussagen drin stehen», sagte er.

Ralf Frei, Gemeinderat SP. Bild: PD

Über «hehre Absichten, bei denen einem das Herz aufgehen müsste», spottete Ralf Frei als Sprecher der SP-Fraktion. Konkret sei der Stadtrat in der Strategie nur gerade dort, wo er etwas nicht haben wolle, etwa beim Baurecht. «Nichts über die Trägerschaft? – Kaum zu glauben, dabei wäre das der Kern einer Strategie», beantwortete Frei seine rhetorische Frage gleich selbst und ermunterte den Stadtrat, seinen hehren Absichten nachzukommen. Die SP-Fraktion erwarte eine Durchmischung in allen Quartieren, sagte Frei und ergänzte:

«So gehört es sich für eine schöne Stadt.»

Christian Mader, Gemeinderat EDU. Bild: PD

Von der SVP/EDU-Fraktion gab es Lob und Tadel. Die Strategie liege als Legislaturziel noch vor der Hälfte vor, womit zuvor Verpasstes nachgeholt sei. «Wir verstehen das als Zeichen des guten Willens», sagte Fraktionssprecher Christian Mader. Ohne Begeisterung bezeichnete er städtisches Bauen nicht als Kernaufgabe der öffentlichen Hand. Abgabe im Baurecht an Gewerbe und Industrie hingegen begrüsst die SVP/EDU-Fraktion. Voraussetzungen dafür seien jedoch genügend Mittel im Landkreditkonto. Mit derzeit knapp acht (von maximal 25 Millionen) bezeichnete er den Wert als «zu tief». Zudem sei Wohnbauförderung nicht mit der Giesskanne zu tätigen. Mader sagte: «Nur bedürftige Haushalte sollen profitieren.»

Uneins bei der Definition der Trägerschaft

Renate Luginbühl, Gemeinderätin EVP. Bild: PD

Mehr Tadel als Lob richtete die Fraktion CVP/EVP in Richtung Stadtrat. Industrie und Gewerbe spiele im Gegensatz zum Wohnungsbereich nur eine untergeordnete Rolle. «In Frauenfeld gibt es mehr als 2000 Unternehmungen mit mehr als 20'000 Arbeitsplätzen», sagte Sprecherin Renate Luginbühl. Es benötige eine gute Mischung. «Werkplätze sind mindestens so wichtig wie Wohnflächen», ergänzte sie. Dafür sprach sich die CVP/EVP im Gegensatz zu anderen Fraktionen dagegen aus, dass die Trägerschaft in der Liegenschaftenstrategie definiert werde. Sie sagte:

«Wir warnen davor, etwas festzulegen, dass uns irgendwann auf die Füsse fallen könnte.»

Michael Lerch, Gemeinderat FDP. Bild: PD/Balz Kubli

Die FDP-Fraktion zeigte sich zufrieden, dass «endlich Weichen gestellt wurden», wie Fraktionssprecher Michael Lerch ausführte. Die Strategie sei «top unterwegs», dafür müssten einzelne Punkte nochmals überprüft werden: Die Stadt fokussiere zu stark aufs Entwicklungsgebiet Murgbogen. «Gewerbe- und Industrieflächen haben zu wenig Gewicht», ergänzte Lerch. Wie bereits aus der GPK zu hören, sei die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum nicht Aufgabe der Stadt, sondern vielmehr von privaten Trägerschaften. «Die Stadt hat genügend zu tun», betonte Lerch. Zudem sprach sich die FDP-Fraktion dafür aus, Landverkäufe gegenüber Abgaben im Baurecht vorzuziehen. Stichwort: Heimfallrisiko.

Stadtrat sieht den Handlungsbedarf

Stadtrat Elliker reagierte postwendend, vor allem auf die tadelnden Worte. Der Stadtrat sei sich ganz klar bewusst, dass Reglemente von Gemeinderat und Volk bewilligt werden müssten, die erst noch nicht aufeinander abgestimmt seien. «Da besteht Handlungsbedarf», sagte Elliker. Auf die Kritik nach dem fehlenden Zeitplan ergänzte er:

«Wann was kommt, werde ich nicht sagen, sonst werde ich deswegen noch durch die Strassen getrieben.»

Zeitliche Abläufe sind für Elliker auch abhängig vom Gemeinderat. Zudem sei die Liegenschaftenplanung eng mit der langfristigen Finanzplanung gekoppelt. Zum stark kritisierten Fehlen der Trägerschaft entgegnet Elliker, dass die Stadt heute schon als Bauherrin tätig sei, etwa bei Freizeit- und Sportanlagen, bei Alterssiedlungen, Verwaltungsbauten oder Schulen. Ebenso verfüge die Stadt über zwei Betriebe, das Alterszentrum Park und Thurplus (ehemals Werkbetriebe). «Es ist durchaus vorstellbar, dass ein weiterer Betrieb geschaffen wird, vorausgesetzt, dass der Gemeinderat und die Bevölkerung zustimmen», sagt Elliker.

Seit der März-Sitzung nochmals geprüft hat der Stadtrat die kritischen Äusserungen zum Verzicht der Abgabe von Wohnbauland im Baurecht. Ebenso laufen noch Abklärungen zur Ausweitung des Geltungsbereichs der Strategie auf Strassen und Wege, wobei laut Elliker ein definitiver Entscheid des Stadtrates noch aussteht. Die Arbeiten zur Bewirtschaftung des Landkreditkontos seien in Gang. «Der Stadtrat beabsichtigt, alle für die städtische Bodenpolitik langfristig bedeutenden Liegenschaften aus dem Landkreditkonto dem ordentlichen Finanzvermögen oder dem Verwaltungsvermögen zu übertragen», sagt Elliker. Für alle Liegenschaften im Wert über 2,7 Millionen Franken liegt das letzte Wort bei Gemeinderat oder Stimmvolk.

Wegweisend wird auch der Entscheid des Stadtrates, ob er bei der Genossenschaftswohnsiedlung «Generation Wohnen Burgerholz» der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) dem Gemeinderat eine Botschaft für die Einnahmeausfälle infolge Abgabe im Baurecht unterbreiten soll oder ob er der HGW das Land verkaufen will. Denn die Stadt geht davon aus, dass die Vergünstigung des Baurechts in die Finanzkompetenz des Gemeinderates fällt, möglicherweise sogar in jene des Stimmvolkes.

Visualisierung: So könnte die Mehrgenerationensiedlung im Westen der Stadt dereinst aussehen. Bild: PD

Unabhängig davon werde Frauenfeld in Zukunft immer mit der Abwägung konfrontiert sein zwischen der Wirkung einer generellen Kostenmiete bei Wohnsiedlungen (Objektförderung), einer Kostenmiete nur für Anspruchsbedürftige (Subjektförderung), der Finanzpolitik sowie dem Ziel, eine ausgewogene soziale Durchmischung anzustreben. Zum Schluss kündigt Elliker Botschaften für Gemeinderat und Volk an und ergänzt: «Wir arbeiten dran, aber wir sind bei diesem Marathon erst bei Kilometer null.»