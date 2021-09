Bodenpolitik «Angst, dass sich das Erscheinungsbild verändert»: Warum sich Anwohner eines Frauenfelder Quartiers mit Unterschriften für einen Sondernutzungsplan einsetzen Die Stadt Frauenfeld geht nicht auf eine Forderung nach einem Sondernutzungsplan fürs Kanzler-Quartier ein. Auslöser ist ein privates Baugesuch, was Anwohner zu einer Unterschriftensammlung bewogen hat. Samuel Koch 28.09.2021, 16.50 Uhr

Vogelperspektive auf die Innenstadt mit Promenade, Glaspalast und Obergericht im Vordergrund und dem Kanzler-Quartier im Hintergrund. Bild: Andrea Stalder (19.02.2021)

Ein beschauliches Quartier. Mit überwiegend Einfamilienhäusern. In Zentrumsnähe: So lässt sich das Langdorfer Kanzler-Quartier zwischen Primarschulanlage und Grenze zum Quartier Herten-Bannhalde zusammenfassen. Jetzt haben rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers gefordert, fürs Kanzler-Quartier einen Sondernutzungsplan zu erstellen. Grund dafür ist ein Baugesuch an der Wielsteinstrasse, welches den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern ein Dorn im Auge war.

Demnach haben Private auf einer grossen Parzelle ein Projekt für ein Mehrfamilienhaus geplant, das dem neuen Baureglement entsprochen hätte. Den Anwohnenden jedoch sei es zu gross vorgekommen. Stadtrat Andreas Elliker, zuständig fürs Departement Bau und Verkehr, sagt:

«Viele haben Angst, dass sich das Erscheinungsbild eines Quartiers verändert.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat begrüsst es laut seinem Kurzprotokoll zur Stadtratssitzung von vergangener Woche, wenn sich die Bevölkerung für eine hohe Wohnqualität und für die Erhaltung von schutzwürdigen Gebieten einsetzt. Einen Sondernutzungsplan hält er jedoch für «nicht zweckmässig, da weder eine Gebietsumstrukturierung beabsichtigt ist, noch die Erschliessung neu geregelt werden soll». Denn das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aus dem Jahr 2007 (Isos) stünde laut aktueller Rechtssprechung des Bundesgerichts über dem Planungs- und Baugesetz des Kantons sowie des Baureglements der Stadt, sagt Elliker.

Stadtrat sieht spezifischen Sonderfall nicht

Einen zusätzlichen Sondernutzungsplan erachtet der Stadtrat – übrigens mit Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli als Kanzler-Quartier-Bewohnerin im Ausstand – als zu komplex. Aus zwei Gründen sieht er eine Änderung des erst Anfang 2019 in Kraft gesetzten Zonenplans und des Baureglements im Kanzler-Quartier nicht für angezeigt:

aufgrund des in der Kantonsverfassung festgelegten Gebots einer qualitativ hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen,

aufgrund des aus dem Bundesgesetz über die Raumplanung abgeleiteten Vertrauens auf die Beständigkeit des Nutzungsplans.

Das heisst, dass es fürs Kanzler-Quartier keinen spezifischen Sonderfall brauche. Weitere Massnahmen seien nicht nötig, um die Struktur des Quartiers zu erhalten.

Laut Elliker fürchteten Quartierbewohnerinnen und -bewohner trotz unumgänglicher innerer Verdichtung einen Bevölkerungszuwachs. Er sagt:

«Zunächst wehren sich Eigentümer gegen eine Mehrausnützung. Nachdem sie ihre Liegenschaften aber verkaufen, sehen sie das Problem plötzlich nicht mehr.»

Auf grossen Parzellen müssten mehr Mehr- statt Einfamilienhäuser möglich sein, auch im Kanzler-Quartier. Stadtbaumeister Christof Helbling meint, dass dadurch nicht weniger, sondern schlicht anders gebaut werde. Im Isos-Erhaltungsziel B soll die Struktur aber erhalten bleiben. Im Kurzprotokoll zitiert der Stadtrat aus dem Isos zum Erhaltungsziel B wie folgt: «Einfamilienhausquartier im Bereich Langdorf am Hang, Putzbauten mit Sattel-, Walm oder Mansarddächern in Gärten, vorwiegend erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.»

Angepasst an morphologischen Verhältnissen

Im Brief an die besorgten Quartierbewohnerinnen und -bewohner schreibt der Stadtrat allerdings auch, dass er die im Isos empfohlenen Gestaltungsrichtlinien für besonders erhaltenswerte Quartiere ausarbeiten will. «Gebäude haben sich den morphologischen Gesetzmässigkeiten der Umgebung anzupassen und sich somit unterzuordnen», schreibt er. Diese Haltung bestimme die Standortwahl des Gebäudes, dessen Lage, Ausrichtung und Profil sowie das Verhältnis zu bestehenden Bauten und Anlagen.

Übrigens: Das Projekt als Stein des Anstosses für die Sammlung von Unterschriften ist mittlerweile auf Empfehlung des Stadtrates zurückgezogen, wie Elliker sagt. Ansonsten hätte es der Stadtrat abgelehnt.