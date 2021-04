Blust Beregnen oder Beheizen: Wie Thurgauer Bauern ihre Obstbäume gegen den Frost schützen Die Minustemperaturen setzen den Apfelblüten zu, während der Schnee isolierend wirkt. Einige Obstbauern beregnen ihre Plantagen als Frostschutz. Ein Aprikosenpflanzer setzt warme Luft ein. Thomas Wunderlin 07.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Eispanzer schützt die Apfelblüten von Urs Haag in Hüttwilen. Bild: Donato Caspari

Um Viertel nach vier Uhr am frühen Dienstagmorgen bei minus zwei Grad hat Urs Haag das Wasser angedreht und bis Viertel vor zehn Uhr laufen lassen. Der Hüttwiler Bauer hat in dieser Zeit rund 900'000 Liter versprüht und damit Apfelbäume auf einer Fläche von 4,5 Hektaren beregnet. «Die Blüten sind noch nicht offen, aber in einem heiklen Stadium», sagt Haag. Der Eispanzer, der sich um die Knospen gelegt hat, schützt sie vor der Kälte. Beim Gefrieren wird auch Wärme frei.

Die Rückkehr des Winters ist Anlass zur Sorge für die Thurgauer Obstpflanzer. Wie sich die Kältephase auswirkt, ist laut Reto Leumann, Experte des Beratungszentrums Arenenberg, «momentan noch schwierig zu sagen». Entscheidend ist die Summe der Stunden mit Temperaturen unter null Grad Celsius. Ein allfälliger Schaden an einer Knospe wird erst später sichtbar.

Frost ist gefährlicher als Schnee

Kaltes Wetter ist für die ganze Woche angesagt. Besonders frostig soll es in der Nacht auf Donnerstag werden. Der Schnee ist weniger das Problem als die Kälte. Schnee kann zwar Abdeckungen einstürzen lassen, aber auch als Isolation wirken.

Das Kernobst befinde sich momentan meist im Grünknospenstadium, sagt Leumann. Frühsorten wie Gravensteiner seien schon weiter:

«Grundsätzlich ist die Vegetation noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie sehr empfindlich auf Kälte ist.»

Birnen ertragen Kälte bis minus drei, Äpfel bis minus vier Grad. Auch Kirschen können bis minus drei Grad aushalten. Im Ballonknospenstadium, das nächste Woche erwartet wird, kann die Kälte grössere Schäden anrichten.

Urs Haag in Hüttwilen hat gute Erfahrungen mit der Frostberegnung gemacht. Bild: Donato Caspari

Aber auch wenn wenige Blüten überleben, kann der Ertrag gut sein. Denn unter den Blüten herrscht Selektion; nie werden alle zu Früchten.

Beregnen kommt wegen der Kosten nur mit Grundwasser in Frage

Beregnen als Frostschutz kommt nur für wenige Thurgauer Obstbauern in Frage. Das sind jene, die Grundwasser verwenden können. Wasser aus der Leitung ist teuer und in so grossen Mengen von den Gemeinden nicht verfügbar.

In Freidorf schützt der Schnee die Blüten. Bild: Donato Caspari

Damit er Grundwasser aus dem Boden pumpen darf, hat Urs Haag in Hüttwilen eine Konzessionsgebühr entrichtet. Auch den Brunnen und die Verteilanlage hat er selber finanziert: «Für das Wasser zahle ich nichts.»

Haag zieht auf total zwölf Hektaren Äpfel, beregnet in Frostnächten aber nur die Bäume, die in zwei tiefer liegenden Mulden wachsen. In den höheren Lagen sind sie zu weit weg von der Grundwasserfassung. Dort hat er andere Sorten angepflanzt: «Ich hoffe, sie gehen nicht kaputt.»

Wasser als Frostschutz sei eine zuverlässige Methode, sagt Haag. Sie funktioniere bis minus acht Grad. Mit der Beregnung könne er erst aufhören, wenn das Eis nachher wirklich abtaue. Sonst entstehe Verdunstungskälte:

«Es darf keine Störung geben während der Beregnung, sonst entsteht ein Totalschaden.»

Winzer zünden manchmal in kalten Nächten Frostkerzen an. «Sie haben einen gewissen Effekt», sagt Leumann vom Arenenberg. «Aber wenn Schnee liegt und der Boden nicht unterstützend Wärme liefern kann, wird es schwierig.» Besser geeignet seien sie für die Eisheiligen im Mai. «Dann sind die Blätter weiter entwickelt, der Boden hat schon eine gewisse Wärme.»

Frostschutzkerzen seien auch sehr teuer – zehn Franken pro Stück, und für eine Nacht braucht man je nach Parzelle bald mal 200 bis 300 Stück.

Aprikosenplantagen mit Festzeltbeheizung

Um halb vier Uhr am Dienstagmorgen hat Werner Stadler in Dünnershaus, Gemeinde Langrickenbach, den Ofen eingeschaltet und drei Stunden laufen lassen. Damit hat er wie bei einer Festzeltheizung warme Luft in die vier bis fünf Meter hohen Plastiktunnel geblasen, die seine Aprikosenbäume schützen.

Stadler verwendet dieses Jahr zum ersten Mal Plastiktunnels. Er hat sie weniger des Frostschutzes wegen angeschafft, sondern weil sie die Bäume, die empfindlich auf Pilzbefall sind, vor der Feuchtigkeit im Herbst schützen. Doch jetzt profitiert er zusätzlich davon: Wenn die Bäume trocken sind, ertragen sie auch die Kälte besser.