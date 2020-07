Blumen zum Abschied: Nach 120 Jahren geht die Frauenfelder Gärtnereidynastie Stoll zu Ende Per 31.Juli gibt Carlo Stoll Blumenladen und Gärtnerei auf. Er hat den Betrieb in dritter Generation 50 Jahre geführt. Dank Livia Sonderegger bleibt die Floristik im Langdorf aber erhalten. Claudia Koch 06.07.2020, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausgewiesene Experten: Livia Sonderegger mit Carlo Stoll bei Blumen Stoll. Er unterstützt sie beim Aufbau eines neuen Blumenladens. (Bild: Reto Martin)

Erst sechs Wochen ist es her, dass Carlo und Ursula Stoll sich entschieden haben, den Blumenladen und den Gärtnereibetrieb zu schliessen.

«Das gab einige schlaflose Nächte, aber jetzt bin ich mit dem Entscheid im Reinen.»

Das sagt Carlo Stoll. Auslöser für diesen überraschenden Entscheid waren mehrere Faktoren. Einerseits ist Carlo Stoll mit 72 Jahren längst in einem Alter, um sich über den Schritt in die Pension Gedanken zu machen. Auch wenn er sich noch fit fühlt. Andererseits kündigte eine Mitarbeiterin, was die Frage aufwarf, ob man nochmals ein neues Team aufbauen wolle.

Die langjährige Mitarbeiterin und Floristin Livia Sonderegger hätte durchaus Interesse gehabt, am selben Standort weiterzumachen.

«Es sind acht Personen, die eine AG bilden, darunter Carlo Stolls Schwester als Mitinhaberin, die einen Pachtvertrag gutheissen müssten. Das ist aussichtslos.»

Das sagt Sonderegger dazu. Denn die Liegenschaft mit rund 9000 Quadratmetern liegt an der Oberkirchstrasse an bevorzugter Wohnlage. Bis zu einem Entscheid, was und wie es weitergeht, werden der Blumenladen und die dazugehörige Gärtnerei, die Stoll als seine zweite Stube bezeichnet, geschlossen.

Früher der Friedhof, heute der Blumenladen

Damit endet die Ära eines Familienbetriebs, der vor 120 Jahren als Gärtnerei vom Grossvater gegründet wurde. Der nahegelegene Friedhof Oberkirch gab genügend Arbeit auch für die nächsten Generationen und war bis vor gut zehn Jahren die wichtigste Einnahmequelle. Carlo Stoll hat mit 21 Jahren wegen des frühen Todes seines Vaters 1968 zusammen mit seinen beiden Schwestern und der Mutter den Betrieb übernommen.

«Früher haben wir bis zu 1100 Gräber betreut.»

Das sagt Stoll. Heute macht diese Arbeit wegen der neuen Bestattungsformen wie Gemeinschafts- und Urnengräbern sowie 80 Prozent weniger Erdbestattungen nur noch ein Zehntel aus. Stoll hat deshalb 2019 die Friedhofsarbeit aufgegeben. Inzwischen liegt der Fokus ganz auf dem Blumenladen, in dem Livia Sonderegger seit 2016 arbeitet.

Blumen werden zum Lifestyle-Produkt

Als Livia Sonderegger die leere Lokalität an der Zürcherstrasse 265 am Lindenspitz entdeckte, machte sie Nägel mit Köpfen, zusammen mit Carlo Stoll, auf dessen Hilfe und Unterstützung sie weiterhin zählen darf. Sie geht der Selbstständigkeit mit viel Zuversicht entgegen. «Es braucht immer fähige Leute. Zudem habe ich mit meiner Mutter Barbara und Carlo die beste Unterstützung, die man sich wünschen kann. Einen Plan B habe ich nicht», sagt Sonderegger.

Pflanzen seien mittlerweile ein Lifestyle-Produkt und Hochzeiten mit allem Drum und Dran würden wieder beliebter. Deshalb freut sie sich darauf, am 1.August wieder im Quartier Langdorf Liv’s Werkstatt GmbH eröffnen zu können, wo sie ihre floristischen Träume einfliessen lassen kann.