Kommentar Blindflug verhindern Die Regio Frauenfeld erarbeitet für die finanzielle Beteiligung des Bundes an bevorstehenden Grossprojekten ein Gesamtkonzept. Zuerst muss sie aber vor ihrer eigenen Haustüre kehren und die verzögerten Projekte aus den beiden ersten Agglomerationsprogrammen umsetzen. Erledigte Hausaufgaben sind Grundvoraussetzung für grünes Licht aus Bern. Samuel Koch

Samuel Koch, Leiter Ressort Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Die Regio Frauenfeld treibt die Entwicklung der Agglomerationsprogramme richtigerweise voran. Dafür will sie in Zukunft in Bern mit einem Gesamtbild zur Musterschülerin mutieren und in Frauenfeld 2021 für einen Richtungsentscheid das Volk befragen.

Auf seinem Steigflug aus dem derzeitigen Nebelmeer gen Sonne muss das Flugzeug namens Regio dringend noch an Höhe gewinnen. Innert zwölf Jahren konnten Massnahmen in den Programmen der ersten Generationen erst zirka zu einem Drittel umgesetzt werden. Spricht man mit den Verantwortlichen, bleibt die Schuldfrage ungeklärt.

Spätestens mit dem fünften Programm bis 2025 soll die Maschine nun also definitiv aus den Wolken steigen. Dazu muss die Regio mit der Umsetzung verzögerter Projekte ihre Hausaufgaben machen und aus vagen Visionen konkrete Pläne mit Preisetiketts schmieden.

Nur so ist es möglich, Volk und Bund für sich zu gewinnen und in der Prioritätsliste in Bern aufzusteigen. Denn ohne Bundesgelder sind Grossprojekte wie die zentrumsnahe Stadtentlastung jetzt schon zum Blindflug verurteilt. Denn im Tower sitzt nach wie vor der Bund und dirigiert den Regio-Flug. Das hat er mit seiner Ablehnung für Gelder im Programm der dritten Generation klar und deutlich gemacht.