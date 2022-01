Sündarella-Bronzeplastik soll Frauenfeld erhalten bleiben

Bleibende Kunst Vielleicht anstössig, aber sicher eine Bereicherung: Sündarellas Schuhe sollen in den Besitz der Stadt Frauenfeld kommen Sie sind gesamthaft zwei Tonnen schwer und stehen seit anderthalb Jahren auf der Promenade: die Bronzeplastik-High-Heels namens Sündarella. Aktuell ist das Kunstwerk eine Leihgabe der Künstlerinnen Brigitte Schneider und Susan Kopp an die Stadt Frauenfeld. Das soll sich ändern – was aber Geld kostet. Am Dreikönigstag ist dafür ein Fundraising lanciert worden. Mathias Frei 07.01.2022, 04.30 Uhr

Startschuss für das Projekt «Sünderella für die Öffentlichkeit»: 200 Ballons steigen gen Himmel. Bild: Andrea Stalder

Für einmal ist alles verkehrt: Aschenbrödel (englisch: Cinderella) sucht Prinzen und Prinzessinnen, die ihr einen Batzen zahlen. Und damit es noch ein wenig anrüchig – Stadtpräsident Anders Stokholm spricht von «vielleicht anstössig» – wird, ist es eben nicht Cinderella, sondern Sündarella. Die gleichnamige Bronzeplastik stammt von den Mittelthurgauer Künstlerinnen Brigitte Schneider und Susan Kopp. Jeder der zwei gegossenen High Heels wiegt eine Tonne und ist stattliche 2,7 Meter hoch.

55'000 Franken per Fundraising gesucht Gemäss Expertenschätzungen kosten bei Sündarella Idee, Arbeit und Material 150'000 Franken. Die beiden Künstlerinnen Brigitte Schneider und Susan Kopp leisten einen Lohnverzicht von 25'000 Franken. Von mehreren Stiftungen sind insgesamt 20'000 Franken zusammengekommen. Für die fehlenden 105'000 Franken erhoffen sich die Künstlerinnen 50'000 Franken von der öffentlichen Hand sowie 55'000 Franken aus einem Fundraising bei Firmen und Privatpersonen. (ma) www.sindarella.ch

Künstlerin Brigitte Schneider. Bild: Andrea Stalder

Sündarella befindet sich aktuell im Besitz der Künstlerinnen und ist eine Leihgabe an die Stadt. Dieses Besitzverhältnis soll sich aber alsbald ändern. Darum ist am Dreikönigstag die Aktion «Sündarella für die Öffentlichkeit» lanciert worden, damit das Kunstwerk in den Besitz der Stadt übergehen kann. Denn das koste Geld, wie Kulturpublizist Alex Bänninger am Donnerstagmittag am Kick-off erklärt. Konkret sollen 55'000 Franken über ein Fundraising zusammenkommen. Die Künstlerinnen starten Anfragen bei ortsansässigen Firmen, willkommen ist aber auch finanzielle Unterstützung von Privatpersonen. Sponsoren werden mit einer Druckgrafik von Schneider und Kopp sowie einer namentlichen Erwähnung am Kunstwerk bedacht.

Von Mendrisio über Bad Ragaz nach Frauenfeld

Künstlerin Susan Kopp. Bild: Andrea Stalder

2017 machten sich Schneider und Kopp an die Arbeit. Ein Dreivierteljahr investierten sie in das Kunstwerk. In Bronze gegossen wurde ab Gipsform in Mendrisio. Im Folgejahr hatte Sündarella einen vielbeachteten Auftritt an der internationalen Triennale Bad RagARTz. Dank Vermittlung der Stadt Frauenfeld fanden die Stöckelschuhe im Herbst 2019 ihren Platz auf dem Kiesplatz hinter dem Schlosspark. Im Sommer 2020 erfolgte aber bereits der nächste Umzug: auf die Promenade vor das Huber-Verlag-Haus, wo einst die «Thurgauer Zeitung» ihren Sitz hatte. Und an diesem Ort sollen die Schuhe mit Grösse 500 auch bleiben. So der Wunsch der beiden Kunstschaffenden.

«Kultur soll sein, auch im übertragenen Sinn.»

Kulturpublizist Alex Bänninger. Bild: Andrea Stalder

Das sagt der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm im Schneegestöber vor den Riesenschuhen. Eine wichtige Aufgabe von Kultur sei es, Farbtupfer zu setzen. Damit spricht er die 200 Ballons in allen möglichen Farben an, die kurze Zeit später gen Himmel steigen mit Flyern zu «Sündarella für die Öffentlichkeit».

Unterstützung von Persönlichkeiten aus der Region

Eine illustre Runde hat sich für die Ballons eingefunden. Nebst dem Kulturbeauftragten der Stadt, Christof Stillhard, sind auch Kunstschaffende wie Carole Isler, Gabriel Mazenauer und Stefan Rutishauser vor Ort. Auch das Patronatskomitee liest sich wie ein Who’s who mit Nationalrätin Edith Graf-Litscher, Regierungsrätin Cornelia Komposch oder alt Stapi Carlo Parolari. Nicht weniger wichtig, so Stokholm, sei, dass Kultur zum Denken anstosse.

2. Oktober 2019: Sündarella wird hinter dem Schlosspark feierlich eingeweiht. Bild: Andrea Stalder

Die Stadt hat jedes Jahr 20'000 Franken budgetiert für Kunstanschaffungen. Man sei schon immer positiv eingestellt gewesen gegenüber Sündarella, sagt Stokholm. Wie viel Geld die Stadt letztlich noch aufwerfen kann und will, steht noch nicht fest. Für Alex Bänniger steht auf jeden Fall fest, was die Botschaft von Sündarella ist:

«Ein Ausdruck der Selbstbestimmung. Klar dürfen Frauen High Heels tragen. Sie dürfen überhaupt anziehen, was sie wollen.»