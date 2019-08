Am Frauenfelder «Musig i dä Stadt» kämpft Blanka mit ihrer Band Len Sander für die Sinnlichkeit Das Gesamtkunstwerk Len Sander ist dieses Wochenende am «Musig i dä Stadt» in der Frauenfelder Altstadt zu hören - nebst neun anderen Bands zwischen Klezmer, Synth-Pop und lässigem Kinder-Country. Die Open-Air-Veranstalter erwarten insgesamt 1000 Besucher. Mathias Frei

Sängerin Blanka Inauen von Len Sander. (Bild: PD/Sonja Berta)

«Da war ich mehr als ready, um zu gehen.» Blanka Inauen ging nach der Matur an der Kanti Frauenfeld. Sie liess Bürglen, wo sie wohnte, und den Thurgau zurück.

«Es war eine wichtige Zeit damals. Ich wurde erwachsen.»

Das ist bald 20 Jahre her. Am Wochenende kehrt sie zurück. Mit ihrer Band Len Sander spielt sie am «Musig i dä Stadt» in der Frauenfelder Altstadt. Ein Heimspiel sei es nicht auf der Bühne auf dem Bankplatz, sagt sie. In den Thurgau fährt sie, wenn sie ihre Mutter besucht in Weinfelden. Aber Heimat? Wohl kaum noch. «Wenn ich mit dem Zug zu ihr fahre, fühle ich eine Verbundenheit mit der Landschaft.»

Zehn Bands zwischen Electronica, Klezmer, Psychedelic und Kinder-Country «Musig i dä Stadt» geht diesen Freitag, 23. August, und Samstag, 24. August, auf dem Bankplatz und in der Freien Strasse über die Bühne. Nebst Livemusik gibt es eine Festwirtschaft, betrieben von der Eisenbeiz. Das Open Air in der Frauenfelder Altstadt hat freien Eintritt, es wird eine Kollekte erhoben. Am Freitag startet das Programm um 18.30 Uhr mit Apple Juice India (Indie-Pop-Rock), danach folgen Prince Jelleh (Indie-Folk-Rock) und The Solar Temple (Neo-Psychedelic-Rock). Den Abschluss machen um 21.45 Uhr Pätschwerk mit Swing, Klezmer, Pop und Rap. Am Samstag gibt’s um 15.30 Uhr Kinder-Country von Hilfssheriff Tom. Danach folgen Miesepeter (Mundart-Singer/Songwriter), We are Troublemaker (Pop-Rock), Moe & The Root Tops (Roots-Reggae), Parrot to the Moon (Synth-Pop) und Len Sander zum Abschluss ab 21.45 Uhr mit Electronica. (ma) www.musigidaestadt.ch



Len Sander gibt es als Band seit zehn Jahren. Irgendwo zwischen Pop, entschleunigtem Techno und Electronica, preisausgezeichnet und auf Bühnen wie dem Gurtenfestival, Montreux-Jazzfestival, Zurich Open Air oder dem Paléo-Festival. Am Anfang als Sextett, «momentan zu viert», wie Blanka Inauen sagt. Die Konstanten und kreativen Köpfe der Zürcher Combo bilden Inauen und Alessandro Hug, der als Produzent agiert. Wobei «Kopf» auf Blanka Inauen eigentlich nicht zutrifft. Vielmehr ist sie, die auch als Bildende Künstlerin (Malerei und Zeichnen) wirkt, die Seele. Das zweite und aktuelle Len-Sander-Album «The Future of Lovers» ist ein Konzeptalbum, das nicht verkopft ist, sondern konzeptionell vom Sinnlichen und Körperlichen getragen wird.

Hilfssheriff Tom und seine Freunde. (Bild: PD)

Veranstalter: «Festival soll nicht wachsen»

Die sechsköpfige Kapelle Pätschwerk. (Bild: PD)

Zurück zum «Musig i dä Stadt», das nun zum siebten Mal in der Altstadt über die Bühne geht. Organisatoren sind seit ehedem dieselben: die Frauenfelder Marco Kern, Mike Surer und Stefan Rutishauser. Wachsen wolle man nicht, sagen sie jedes Jahr. Mit 500 Besuchern pro Abend, also gesamthaft 1000 Gästen, seien sie zufrieden. Ein kleines, charmantes Festival eben. Und jedes Jahr wieder gelingt ein abwechslungsreiches Programm mit regionalem Einschlag. Das zeigt sich schon zum Start am Freitag. Apple Juice India sind eine blutjunge Frauenfelder Indie-Pop-Rock-Combo, entstanden als Jugendmusikschul-Projekt. Auch das Zürcher Sextett The Solar Temple mit seinem Neo-Psychedelic-Rock hat Thurgauer Vergangenheit. Und die sechs Jungs von Pätschwerk (Swing, Klezmer, Pop und Rap), die sich vom Semi in Kreuzlingen kennen, wissen wohl selber nicht mehr, wie oft sie in welcher Formation im Eisenwerk oder im Kaff gespielt haben.

Frontmann Lukas Fuchs von Prince Jelleh. (Bild: PD)

Am Samstag geht’s traditionell mit dem Kinderkonzert los. Diesmal gibt Hilfssheriff Tom Kinder-Country zum Besten. Danach folgt der Heimweh-Frauenfelder Miesepeter (Dominik Peter), der zuletzt mit Trash Thurgau in der Altstadt spielte und nun eigene Songs im Gepäck hat, an deren Anfang ein Auftritt in einer Frauenfelder Kellerbar stand. Die Band We are Troublemaker (Pop-Rock) stammt aus Weinfelden. Ein in der Frauenfelder Musikszene bekanntes Gesicht, nämlich Moe (Moritz Bolli), tritt danach mit The Root Tops und entspanntem Roots-Reggae auf den Plan. Und vor Len Sander übernimmt das aus Frauenfeld stammende Berner Trio Parrot to Moon (Dominique Hindermann, David Muther und Sacha di Piazza) mit treibendem, tanzbaren Synth-Pop die Bühne. Die Plattentaufe ihrer 2015er-EP «Chemistry» ging im «Dreiegg» über die Bühne.