Viele heisse Eisen: In Frauenfelds Politik sind Schweissperlen in nächster Zeit garantiert In der Stadt Frauenfeld stehen in nächster Zeit viele politische Weichenstellungen bevor. Gefordert ist auch der Gemeinderat. Samuel Koch 08.08.2020, 04.30 Uhr

Die Visualisierung zeigt den Innenbereich des geplanten Hallenbadneubaus mit grösserem 25-Meter-Schwimmbecken. Bild: PD

Neubau des Hallenbades, Zukunft der Stadtkaserne, Grundsatzentscheid in der Verkehrspolitik: Das sind nur drei von vielen heissen Eisen, die derzeit im Ofen von Politisch Frauenfeld liegen. Wer also behauptet, Lokalpolitik sei reizlos, der irrt. Mehrere Botschaften des Stadtrates sowie zahlreiche Vorstösse aus dem Gemeinderat befeuern die Debatten zusätzlich. Zudem hat die Coronapandemie dazu geführt, dass sich die Auseinandersetzung mit einzelnen Geschäften verzögert hat.

Das alles führt dazu, dass sowohl der Stadtrat als auch der Gemeinderat mit seinen Kommissionen derzeit einem Stresstest unterzogen werden. Die Traktandenliste der bevorstehenden Sitzung des Stadtparlamentes vom 19. August quillt beinahe über. Alleine die Einladung erstreckt sich über mehr als eine A4-Seite, mit insgesamt neun Geschäften, darunter auch drei Vorstösse und die Botschaft zum Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung.

Verkehrsfrage ungelöst: Täglich rollen Tausende Fahrzeuge durch die Innenstadt. Bild: Donato Caspari,

(Frauenfeld, 8. November 2017)

Sandro Erné, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

Kürzere Voten wegen Flut an Geschäften?

Mutet sich der Gemeinderat im Spätsommer und Herbst allenfalls gar zu viel zu? Die Meinungen bei den Fraktionen sind unterschiedlich. «Es wird sicher eine Herausforderung», teilt FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné mit. Das Parlament müsse aber die Verantwortung gegenüber dem Volk wahrnehmen und dürfe nicht noch mehr Geschäfte aufschieben.

Samuel Kienast, Präsident ad interim Fraktion CVP/EVP. Bild: PD

Christian Mader, Fraktionspräsident SVP/EDU. Bild: PD

Samuel Kienast, Präsident ad interim der Fraktion CVP/EVP, erläutert: «Als Gemeinderäte sind wir dafür gewählt worden, die anstehenden gesellschaftlichen und politischen Geschäfte der Stadt zu diskutieren und darüber zu entscheiden.»

Diesen Aufgaben hätten sich die Ratsmitglieder nun zu stellen, Coronapandemie hin oder her. Als «streng, aber machbar» bezeichnet Christian Mader, Fraktionspräsident SVP/EDU, die bevorstehenden Wochen und Monate.

Pascal Frey, Fraktionspräsident SP. Bild: PD

Von einer Flut an Geschäften spricht SP-Fraktionspräsident Pascal Frey. «Wenn diese Umstände allerdings dazu führen, dass einige Voten kürzer ausfallen, haben wir nichts dagegen», teilt Frey mit. Zumindest die Redezeit für die Ratsmitglieder ist im Geschäftsreglement für den Gemeinderat auf zehn Minuten beschränkt.

Die Augustsitzung bezeichnet Frey an der oberen Grenze und hofft, dass für zukünftige Sitzungen nicht noch mehr Geschäfte traktandiert werden. «Wichtig ist, dass wir als Milizpolitiker unsere Aufgaben erledigen», ergänzt Christian Mader.

Für Sandro Erné verlangen die «knackigen Themen» nach einer breiten und intensiven Diskussion, denn «sie werden Frauenfeld für die nächsten 30 Jahre inhaltlich und optisch prägen».

So soll das Stadtkasernenareal nach der Entmilitarisierung dereinst aussehen, bis auf das Museum auf dem Oberen Mätteli. Bild: PD

Heinrich Christ, Fraktionspräsident CH/GLP/Grüne. Bild: PD

Einig sind sich alle Fraktionssprecher, dass die anstehenden Themen mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden sollten. «Konzentration auf das Nötigste», meint Erné. Vorstösse hingegen könnten gemäss Heinrich Christ, Fraktionspräsident CH/GLP/Grüne, auch hinausgeschoben werden. Christ sagt:

«Der Gemeinderat muss Prioritäten setzen und auf die Geschäfte mit Tragweite fokussieren.»

Ein Kränzchen winden will er indes dem Stadtrat, dass er etwa beim Hallenbad oder bei der Stadtkaserne oft an nicht-öffentlichen Sitzungen vorinformiert habe. «Das hat er gut gemacht, womit sich die Kommissionen bereits früh mit den Geschäften auseinandersetzen konnten», sagt Christ. Ohnehin hätten die seriösen Vorbereitungen in den Kommissionen noch mehr Gewicht erhalten, heisst es aus mehreren Fraktionen.

Ratspräsident zieht Puffersitzung in Betracht

Um der Arbeitslast im Gemeinderat entgegen zu wirken, ziehen einzelne Fraktionen eine zusätzliche Sitzung oder gar eine bereits um 16 Uhr startende Nachmittagssitzung in Betracht.

Für Gemeinderatspräsident Elio Bohner, der die Traktandenliste der einzelnen Sitzungen nach Rücksprache mit Stadtrat und Kommissionen festlegt, sind solche Gedankenspiele denkbar, derzeit aber unrealistisch. Er sagt:

Elio Bohner, Gemeinderatspräsident. Bild: Reto Martin

«Eine zusätzliche Sitzung im Herbst ist zu sportlich.»

Nachmittagssitzungen wie beim Budget seien zudem für Milizpolitiker eine grosse Herausforderung. «Für viele ist schon Sitzungsbeginn um 18Uhr knapp», sagt Bohner. Er behält sich jedoch die Möglichkeit offen, die nächste Puffersitzung im Januar für einmal nicht ausfallen zu lassen. Zudem hat Bohner die ursprünglich im September geplante Sitzung in den Oktober verschoben, um der Botschaft zum Hallenbad genügend Platz einzuräumen. Klar, für viele andere Traktanden bleibe dann nicht mehr viel Zeit, «höchstens noch für kleinere Traktanden».

Laut Volkswille entsteht an der Ecke Schaffhauser-/Sonnenhofstrasse ein Busterminal. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld,

18. September 2018)

Von Überlastung will Bohner trotz Mehraufwand für alle nicht sprechen. Er sagt, für intensive und dringliche Geschäfte wie das Hallenbad, die Stadtkaserne oder die Grundsatzfrage in der Verkehrspolitik brauche es halt die nötige Auseinandersetzung. Herausfordernd sei weniger die Präsenz im Rat, sondern die vorgängige Arbeit in den Fraktionen und den Kommissionen. «Wir wollen doch keine Schlafstadt sein.»