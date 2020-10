Bis zu fünf Millionen Franken mehr für die Thurgauer Artenvielfalt: Ab 2022 soll die Biodiversitätsinitiative ihre Wirkung entfalten

(seb.) Umweltverbände reichten in Bern am 8. September zwei eidgenössische Volksinitiativen ein: die Biodiversitäts- und die Landschafts-Initiative. Mit «mehr als 212'000 beglaubigten Unterschriften», schreibt Pro Natura im neusten Magazin. Laut Bundeskanzlei befinden sich die Volksbegehren in Auszählung. Die Biodiversitäts-Initiative sichert laut Initianten genügend Flächen und Geld für die Natur und verankert einen besseren Schutz von Landschaft und baukulturellem Erbe in der Verfassung. Die Landschafts-Initiative stoppe die zunehmende Verbauung des Kulturlandes und setze dem Bauboom ausserhalb der Bauzonen klare Grenzen.