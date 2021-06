Thurgauer Vogelschutz späht nach neuen Geldquellen

Birdlife Der Vogelschutz will wieder aktiver werden und schaut sich nach neuen Geldquellen um Die Einführung einer professionalisierten Geschäftsstelle hat sich für den Thurgauer Vogelschutz bewährt. Nun wollen die Vogelfreunde auch verstärkt öffentlich für ihre Anliegen werben. Christof Lampart 14.06.2021, 14.12 Uhr

Geschäftsführerin Nina Moser zog eine positive Bilanz über ihr erstes Jahr beim Thurgauer Vogelschutz. Christof Lampart

An der Delegiertenversammlung (DV) des Thurgauer Vogelschutz (TVS), welche am Samstag im Altnauer Martinshaus stattfand, zog das aus Jakob Rohrer, Altnau, und Beat Leuch, Zuben, bestehenden TSV-Co-Präsidium eine positive Jahresbilanz. Die an der HV 2020 beschlossene Einführung einer professionalisierten Geschäftsstelle und die Einstellung Nina Mosers als Geschäftsführerin habe sich schnell ausbezahlt.

Moser selbst zeigte sich von ihrer Aufgabe begeistert. Sie habe «noch keinen Tag bereut», den sie beim TVS angestellt gewesen sei. Ihre Tätigkeiten seien vielseitig und umfassten nebst der Administration die Begleitung zahlreicher Naturschutzaktionen. Einige wie die Umsiedlung der grössten Dohlen-Kolonie im Thurgau aus einem zum Rückbau vorgesehenen Kohleturm in Weinfelden oder die noch laufende Abklärung, ob eine Motocross-WM, im Panzertestgelände bei Bürglen, einem Laichgebiet für Amphibien von nationaler Bedeutung, stattfinden könnte, schafften es sogar in die Medien und erregten somit die Aufmerksamkeit der Bevölkerung.

Neue Finanzquellen erschliessen

Generell soll zukünftig beim TVS die Öffentlichkeitsarbeit deutlich mehr Bedeutung erhalten. «Wir wollen wieder aktiver werden», brachte Rohrer die Erkenntnisse aus einer Strategietagung von Vorstand und Geschäftsstelle auf den Punkt. Zum einen wolle sich der Kantonalvorstand vermehrt in den Sektionen einbringen, zum anderen sollen Projekte unterstützt werden, welche die Artenvielfalt fördern.

Auch soll zeitnah erstmalig ein Image-Flyer samt Spendencodierung gestreut werden. Zwar seien die Finanzen – das Vermögen belief sich Ende 2020 auf 142'900 Franken - noch gesund, das Defizit der Jahresrechnung 2020 (minus 8100 Franken), die nun teurere Geschäftsstelle sowie etliche Projekte würden in den nächsten Jahren dazu führen, dass das Vermögen rasch abnehmen werde, wenn man sich nicht rechtzeitig nach neuen Finanzquellen umschaue, warnte Rohrer.

Künftig auch virtuelle DV möglich

Mit Claudia Reber, Amriswil, und Ruedi Lengweiler, Frauenfeld, wählten die Delegierten einstimmig und diskussionslos zwei neue Vorstandsmitglieder. Einige Änderungen gab es auch in den Statuten. So ist in ihnen nun unter anderem neu verankert, dass der Vorstand eine Geschäftsstelle einrichtet und diese, zusammen mit Präsidium und Kassier/-in, gemeinsam das Büro bildet, das die laufenden Geschäfte führt. Auch wurde – aufgrund der pandemiebedingten Erfahrungen der letzten Monate – festgelegt, dass zukünftig «unter besonderen Umständen» eine DV «ohne physische Anwesenheit der beteiligten Personen», also virtuell durch elektronische Medien, erfolgen kann.