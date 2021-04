BIODIVERSITÄT Zurück zu den Anfängen: Guido Leuteneggers Hochlandrinder kehren zurück in den Kreuzlinger Seeburgpark Der Biounternehmer und Politiker hatte in den 1990er-Jahren die Beweidung der städtischen Naturschutzgebiete initiiert. Zu den Wollschweinen auf der gleichnamigen Insel gesellen sich nun auch wieder seine Kühe mit den herzigen Fransen als Landschaftsgärtner. Urs Brüschweiler 13.04.2021, 04.10 Uhr

Guido Leutenegger und Stadtrat Ernst Zülle bei den Hochlandrindern in Ermatingen. (Bild: PD)

«Freude herrscht!» Guido Leutenegger ist glücklich. «Endlich mal gute Nachrichten für Kreuzlingen», sagt er auf Anfrage und lacht. Der umtriebige Biolandwirt ist sich bewusst, dass er in seiner Funktion als Politiker der Stadtregierung in jüngster Zeit eher Kummer als Freude bereitet hat. Es sei schön zu wissen, dass er deswegen vom Stadtrat als Unternehmer nicht geschnitten werde. Denn es geht für ihn auch um die Fortführung eines Herzensprojekts, welches er in den 1990er-Jahren selber initiiert hatte. Seine Hochlandrinder kehren in diesem Frühjahr zurück in den Seeburgpark.