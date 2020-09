Billettverkauf hat Zukunft: Dank dem Reisebüro Züger hat der Bahnhof Islikon weiterhin einen bedienten Schalter

In Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen kann Vreni Züger in ihrem Reisebüro am Bahnhof Islikon Billette verkaufen. Dieser Umstand war der Unternehmerin vergangenen Samstag einen Apéro für Freunde und Kunden wert.

Andreas Taverner 20.09.2020, 17.01 Uhr