Sek Hüttwilen will auf kommendes Jahr den Steuerfuss senken

Bildung Weiter im Sinkflug: Sek Hüttwilen will nach dem Budget 2020 auch auf kommendes Jahr wieder den Steuerfuss senken Für 2022 rechnet die Hüttwiler Sekschulbehörde zwar mit einem Defizit von 250'000 Franken. Gleichwohl soll der Steuerfuss um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent sinken. So soll das überdurchschnittlich hohe Eigenkapital mittelfristig gesenkt werden können. Manuela Olgiati 17.11.2021, 16.40 Uhr

Vizepräsident Daniel Scheurer, Schulpräsident Patrick Bucher, Aktuar Reto Böhi, Finanzchefin Prisca Straub, Schulleiter Urs Oberholzer und Samuel Vetterli, zuständig für Liegenschaften. Bild: Manuela Olgiati

Solche Entwicklungen freuen Herr und Frau Steuerzahler im Seebachtal. Minus sechs Prozentpunkte und nun minus drei Prozentpunkte. Nachdem im Budget 2020 eine Steuerfusssenkung um sechs Prozentpunkte durchkam, soll die steuerliche Belastung der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen (SSGH) auf das kommende Jahr noch einmal sinken: um drei Prozentpunkte auf nunmehr 25 Prozent. Darüber wurden die Schulbürgerinnen und Schulbürger am Montagabend in der Mehrzweckhalle Vogelhalde in Warth-Weiningen informiert. 46 Stimmberechtigte waren zugegen. Sie werden am 28. November an der Urne über den Voranschlag 2022 befinden.