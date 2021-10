Bildung Vom TZ-Praktikanten zum Jahrgangsbesten: Heimwehmüllheimer Stefan Marolf über seine ersten Berufserfahrungen im Journalismus Stefan Marolf absolvierte letztes Jahr ein Praktikum bei der «Thurgauer Zeitung». Jetzt hat er sein Bachelorstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur (ZHAW) im Bereich Kommunikation mit Bravour abgeschlossen und erzählt über seine bisherigen Erlebnisse in der Ausbildung. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 29.10.2021, 12.00 Uhr

Im Scheinwerferlicht und strahlend vor Freude: Stefan Marolf mit Notendurchschnitt 5,58, Judith Schönenberger mit 5,49, Fabian Kleemann mit 5,44. Bild: PD / ZHAW Angewandte Linguistik

Ein Praktikum kann ein Leben verändern. Der aus Müllheim stammende Stefan Marolf ist der wandelnde Beweis dafür. Er schaffte den Aufstieg vom Praktikanten zum Musterschüler. Vergangenes Jahr liebäugelte Marolf mit einem Austauschsemester im Rahmen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur (ZHAW), diese Option verwarf er jedoch wegen der damaligen Coronalage. Die Alternative war, ein Praktikum im Berufsfeld des Journalismus zu absolvieren. Diese Gelegenheit griff er auf und entschied sich, in der Frauenfelder Redaktion für die «Thurgauer Zeitung» zu arbeiten und in die Schuhe eines Journalisten zu schlüpfen. Der Umgang mit Zeitdruck sei anfangs ein wenig herausfordernd gewesen, jedoch lernte Marolf schnell, wie damit umzugehen ist. Dazu erzählt er:

«Dieses Praktikum war meine erste Berufserfahrung als Journalist. Innerhalb dieser vier Monate konnte ich mein erlerntes Wissen in der Praxis umsetzen.»

Zu Beginn seines beruflichen Werdegangs besuchte Marolf das Gymnasium an der Kantonsschule Frauenfeld. 2016 schloss er die Matura erfolgreich ab. 2018 wählte er den Studiengang im Bereich Kommunikation an der ZHAW. Viele Fächer sind theorielastig, dazu findet an zwei Tagen pro Woche Praxisunterricht statt, wo die Studierenden unter anderem Videos drehen und Reportagen schreiben, um sich im Fachbereich des Journalismus zu üben. Nebst seinem Studium war er in der Freizeit als Skilehrer tätig und konnte seine Leidenschaft für den Schneesport in vollen Zügen ausleben.

Ein Riesenerfolg für Mostindien

Am 1. Oktober ging an der ZHAW in Winterthur die Diplomfeier des Bachelorstudiengangs Kommunikation über die Bühne. Als die Auszeichnung der drei besten Gesamtdurchschnitte anstand, war die Aufregung gross, sowohl im Publikum als auch bei den Studierenden. Schliesslich wurden eine Spitzenkandidatin und zwei Spitzenkandidaten auf die Bühne gerufen. Allesamt kommen aus dem Thurgau. Darauf darf der Apfelkanton stolz sein. Spitzenreiter Marolf holte sich dank seinem Notendurchschnitt von 5,58 den ersten Platz seines Jahrgangs. An zweiter Stelle kam Judith Schönenberger aus Hagenwil, dicht gefolgt von Stelle Fabian Kleemann aus Illighausen. Um eine solche Glanzleistung zu erreichen, sind effiziente Lernstrategien vonnöten. Marolf sagt:

«Ich besuchte jede Vorlesung und machte mir währenddessen Notizen. So stand mir immer schon vor der Prüfungsphase eine fertige Zusammenfassung zur Verfügung.»

Das Auswendiglernen sei ihm schon immer leichtgefallen. Sein Aufwand stehe in gutem Verhältnis zum Ertrag, wie er erläutert. Momentan leistet der 23-Jährige Zivildienst und arbeitet an der Primarschule von Ellikon an der Thur. Seine Pläne für die Zukunft stehen noch offen, jedoch hat er dank seiner Glanzleistungen ausgezeichnete Voraussetzungen.